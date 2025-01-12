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"Он легенда". Федерико Вальверде выделил игрока Реала

Испания

Не будет его учить как нужно играть

"Он легенда". Федерико Вальверде выделил игрока Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Последнее противостояние мадридского "Реала" против "Барселоны" завершилось победой "Барсы" со счетом 4:0. Тогда этот матч стал примечателен по количеству офсайдов у Килиана Мбаппе – их было восемь.

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде прокомментировал действия Мбаппе в прошлом матче:

"Не могу учить игрока, который выиграл чемпионат мира и играл в другом финале чемпионата мира, выиграл все во Франции. Он легенда, один из лучших в мире, и он знает, что делать.

То, что делает Барса, у них получается хорошо с их высокой линией обороны. Но мы должны быть готовы.

Прежде всего, полузащитники и защитники должны больше беспокоиться о том, чтобы совершить правильный пас и направить нападающих к воротам”.

Напомним, сегодняшний матч "Реал" – "Барселона" за Суперкубок Испании состоится в 21:00.

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Реал (Мадрид) Федерико Вальверде Килиан Мбаппе
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Источник:
espn
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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