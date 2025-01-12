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"Я соглашаюсь со всем": Диего Симеоне присоединился к критике по делу Ольмо и Виктора

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"Я соглашаюсь со всем": Диего Симеоне присоединился к критике по делу Ольмо и Виктора

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер "Атлетико" прокомментировал заявление мадридского клуба о скандальной регистрации "Барселоной" Дани Ольмо и Пау Виктора.

“Я согласен со всем, что сказано в заявлении “Атлетико” на этот счет. Это очень важный момент. Общественность не согласна с решением по делу.

Тренеры должны стремиться делать лучше для команды, но есть люди, которые должны заниматься этой темой. Журналисты будут давить на одну позицию или другую, у них есть сила и знают это”, – сказал Симеоне.

Недавно "Атлетико" в официальном обращении осудил такие действия тех, кто разрешил зарегистрировать Ольмо и Виктора, несмотря на нарушения правил. По мнению "матрасников", "такие действия ставят под угрозу действующую систему".

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