"Я соглашаюсь со всем": Диего Симеоне присоединился к критике по делу Ольмо и Виктора

Главный тренер "Атлетико" прокомментировал заявление мадридского клуба о скандальной регистрации "Барселоной" Дани Ольмо и Пау Виктора.

“Я согласен со всем, что сказано в заявлении “Атлетико” на этот счет. Это очень важный момент. Общественность не согласна с решением по делу.

Тренеры должны стремиться делать лучше для команды, но есть люди, которые должны заниматься этой темой. Журналисты будут давить на одну позицию или другую, у них есть сила и знают это”, – сказал Симеоне.