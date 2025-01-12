Примера. Лас-Пальмас – Хетафе 1:2. Результативное сражение на Канарах

В первом матче игрового дня Примеры встречались "Лас-Пальмас" и "Хетафе". В первом тайме инициативой больше владели гости. Наиболее реальные возможности отличиться потеряли Карлес Аленья и Гомес да Коста. На старте второго тайма Фабиу Силва упустил шанс вывести "Лас-Пальмас" вперед, не реализовав пенальти. Гости ответили голами Гомеса да Коста и Борхи Майораля. Вышедший на замену Аднан Янузай отквитал один мяч, но на большее хозяева не смогли. Благодаря победе Хетафе поднялся на 15 позицию, Лас-Пальмас же остался 14.

Лас-Пальмас - Хетафе 1:2

Голы: Янузай, 89 – Гомес да Коста, 71, Майораль, 86.

Лас-Пальмас: Силессен – Мармоль, Маккена, Алекс Суарес, Герцог (Фустер, 46) – Эссуго (Мата, 80), Родригес, Муньос (Янузай, 87) – С. Рамирес (Луаодис, 80), Молейро, Ф. Силва (Кардона, 80).



Хетафе: Сория – Джене, Дуарте, Альдерете, Иглесиас – Гомес да Коста (Сола, 90), Арамбарри, Милья, Аленья (Петер Федерико, 63) – Илдырим (Майораль, 63), Уче

Предупреждения: Эссуго, 46, Алекс Суарес, 83 – Арамбарри, 16, Милья, 65, Гомес да Коста, 82.

Нереализованный пенальти: Ф. Силва, 56