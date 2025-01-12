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Примера. Лас-Пальмас – Хетафе 1:2. Результативное сражение на Канарах
"Хетафе" одержал важную выездную победу над "Лас-Пальмасом" в напряженном матче Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче игрового дня Примеры встречались "Лас-Пальмас" и "Хетафе". В первом тайме инициативой больше владели гости. Наиболее реальные возможности отличиться потеряли Карлес Аленья и Гомес да Коста. На старте второго тайма Фабиу Силва упустил шанс вывести "Лас-Пальмас" вперед, не реализовав пенальти. Гости ответили голами Гомеса да Коста и Борхи Майораля. Вышедший на замену Аднан Янузай отквитал один мяч, но на большее хозяева не смогли. Благодаря победе Хетафе поднялся на 15 позицию, Лас-Пальмас же остался 14.
Лас-Пальмас - Хетафе 1:2
Голы: Янузай, 89 – Гомес да Коста, 71, Майораль, 86.
Лас-Пальмас: Силессен – Мармоль, Маккена, Алекс Суарес, Герцог (Фустер, 46) – Эссуго (Мата, 80), Родригес, Муньос (Янузай, 87) – С. Рамирес (Луаодис, 80), Молейро, Ф. Силва (Кардона, 80).
Хетафе: Сория – Джене, Дуарте, Альдерете, Иглесиас – Гомес да Коста (Сола, 90), Арамбарри, Милья, Аленья (Петер Федерико, 63) – Илдырим (Майораль, 63), Уче
Предупреждения: Эссуго, 46, Алекс Суарес, 83 – Арамбарри, 16, Милья, 65, Гомес да Коста, 82.
Нереализованный пенальти: Ф. Силва, 56
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