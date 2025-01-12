Примера. Атлетико – Осасуна 1:0. Есть 14 подряд победа

Уже на старте поединка "Атлетико" повело в счете. Это Гризманн отметился по передаче Молины, однако после просмотра ВАР арбитр отменил из-за игры рукой Антуана. Два момента для гола в первом тайме не реализовал Хулиан Альварес. В первом случае он ворвался в штрафную и сильно пробил низом по центру ворот, однако голкипер справился с этим ударом. Во втором случае аргентинец выпрыгнул высоко и пробил головой по центру ворот, однако Серхио Эррера продемонстрировал блестящую реакцию и не позволил мячу попасть в сетку.

В начале второго тайма "Атлетико" претендовал на пенальти, когда Лино врывался в штрафную и упал в борьбе с защитниками. Однако арбитры выписал бразильцу "горчичник" за симуляцию. Буквально через минуту "Атлетико" открыл счет в матче. После розыгрыша углового Молина выполнил подачу в штрафную, Лэнгле сбросил во вратарскую, где одинокий Альварес расстрелял фактически пустые ворота. 1:0.

После забитого гола подопечные Симеоне отдали инициативу, но ничего не позволили создать сопернику у своих ворот. Увеличить преимущество "матрасников" могли Симеоне-младший и Льоренте, однако удар первого заблокировали защитники, а второму не хватало точности. "Атлетико" одерживает 14-ю подряд победу во всех турнирах и возглавляет таблицу Примеры после первого круга. "Осасуна" осталась на 11 позиции.

Примера. 19-й тур

Мадрид. "Ванда Метрополитано"

Атлетико - Осасуна 1:0

Гол: Альварес, 55

"Атлетико": Облак – Молина, Ле Норман, Лэнгле, Галан – Симеоне (Льоренте, 74), Де Пауль, Барриос, Галлагер (Лино, 46) – Гризманн, Альварес (Корреа, 78).



"Осасуна": Эррера - Бретонес, Торро (Аресо, 64), Катена, Эррандо, Бойомо (Орос, 63) - Гомес, Рубен Гарсия (Арнайс, 85), Ибаньес, Пенья (Монкайола, 63) - Рауль Гарсия (Будимир) .

Предупреждения: Симеоне, 34, Лино, 53