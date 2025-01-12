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Барселона назвала свой состав на финал Суперкубка Испании

Испания

Матч начнётся в 21:00 по киевскому времени

Барселона назвала свой состав на финал Суперкубка Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" назвала свой состав на Эль Класико в финале Суперкубка Испании

Флик выставил такой же состав, как и в матче против "Атлетика"

Заметим, что в замене доступны Пау Виктор и Дани Ольмо, регистрацию которых разрешили во время рассмотрения апелляции.

В полуфинале "Барселона" обыграла "Атлетик" со счётом 2:0.

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Напомним, прошлый победитель Суперкубка Испании – мадридский "Реал". К слову, составы команды Карло Анчелотти уже известны.

Матч начнётся в 21:00 по киевскому времени

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Источник:
Barcelona
Опубликовал: Владислав Прийменко
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