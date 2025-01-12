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Барселона назвала свой состав на финал Суперкубка Испании
Матч начнётся в 21:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" назвала свой состав на Эль Класико в финале Суперкубка Испании
Флик выставил такой же состав, как и в матче против "Атлетика"
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Заметим, что в замене доступны Пау Виктор и Дани Ольмо, регистрацию которых разрешили во время рассмотрения апелляции.
В полуфинале "Барселона" обыграла "Атлетик" со счётом 2:0.
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Напомним, прошлый победитель Суперкубка Испании – мадридский "Реал". К слову, составы команды Карло Анчелотти уже известны.
Матч начнётся в 21:00 по киевскому времени
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