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Барселона в середине тайма сравнивает счет в Суперкубке

Испания
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Каталонцы быстро отыгрались

Барселона в середине тайма сравнивает счет в Суперкубке

Getty Images/Global Images Ukraine

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Прекрасный пример взаимодействия продемонстрировали лидеры атаки "сине-гранатовых" Ламин Ямаль и Роберт Левандовский.

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Юный талант получил возможность забить с линии штрафной. Он не промахнулся, переиграв голкипера точным ударом в нижний правый угол ворот.

"Блаугранас" ответили на быстрый гол "королевского" клуба. Килиан Мбаппе вывел "сливочных" вперед уже на 5-й минуте.

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Барселона Реал (Мадрид) Ламин Ямаль
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Источник:
Setanta Sports Ukraine
Опубликовал: Александр Симченко
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