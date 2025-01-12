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Барселона в середине тайма сравнивает счет в Суперкубке
Каталонцы быстро отыгрались
Getty Images/Global Images Ukraine
Прекрасный пример взаимодействия продемонстрировали лидеры атаки "сине-гранатовых" Ламин Ямаль и Роберт Левандовский.
Юный талант получил возможность забить с линии штрафной. Он не промахнулся, переиграв голкипера точным ударом в нижний правый угол ворот.
"Блаугранас" ответили на быстрый гол "королевского" клуба. Килиан Мбаппе вывел "сливочных" вперед уже на 5-й минуте.
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Источник:Setanta Sports Ukraine
Опубликовал: Александр Симченко
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