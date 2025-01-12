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Забили 5 голов, можно и остаться в меньшинстве. После красной у Барселоны Реал делает счет 2:5
Шоу в Саудовской Аравии продолжается
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Арбитр Хесус Хиль Мансано получил информацию о противоречивом эпизоде с участием голкипера каталонцев Войцехе Щенсным. Судья сообщил о применении системы VAR.
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Рефери принял окончательное решение, просмотрев момент. Польский вратарь наказан красной карточкой. 34-летний футболист проводил лишь третий матч в составе "сине-гранатовых", дебютировав 4 января. В последний раз его удаляли в ЛЧ 2014/15, когда он защищал ворота "Арсенала".
Спустя считанные минуты Родриго реализует штрафной удар.
Rodrygo Direct free kick WTF??pic.twitter.com/bSqKz03y4I https://t.co/mGBIQ7sVOL— ???????????????? ???????? ???????????? (@RmaDonyfc) January 12, 2025
Мяч после его выстрела из-за пределов штрафной попал в штангу и отскочил в ворота.
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