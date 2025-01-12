Суперкубок Испании. Реал – Барселона 2:5. Каталонский погром в Джидде

Стартовые составы команд совершенно не удивили. У "Реала" вышли сильнейшие. К отсутствию травмированных Карвахаля и Милитао все привыкли. На скамейке запасных появился Модрич, пропустивший матч с "Мальоркой" из-за болезни и Алаба, не игравшего уже год. В "Барселоне" тоже были доступны почти все основные игроки, кроме тер Штегена. Продолжились воспитательные мероприятия Флика по Пенье, поэтому в рамке ворот появился Щенсны. На остальных позициях без сюрпризов.

Старт матча начался с двух атак "Барселоны", которые вполне могли завершаться голами. Сначала Ямаль с предела штрафной направил мяч в левый угол ворот, но Куртуа выдал роскошный сейв и перевел мяч на угловой. Через минуту Рафинья высоко выпрыгнул и с близкого расстояния головой направил мяч под левую стойку, но Куртуа показал, почему Андрей Лунин сидит на скамье запасных мадридцев. Блестящая реакция бельгийца. Подача с углового привела к голу, но в ворота каталонцев. После не очень удачного розыгрыша барселонцев, мяч подхватил Винисиус, протянул его и отдал сблизившемуся с голкипером Мбаппе, который пробил над ногой Щенсны.1:0. Буквально сразу "Барселона" могла сравнивать счет, но подачу Бальде не смог точно замкнуть Рафинья. В одном из эпизодов повреждение голеностопа получил Мбаппе. Врачи дважды появились на поле, однако француз отказался покидать поле и доиграл матч до конца.

"Барселона" сравняла счет в середине первого тайма. После блестящей передачи Левандовски Ямаль обыграл Рюдигера и буквально покатил мяч в дальний угол ворот Куртуа. На этот раз и бельгиец был бессилен. 1:1. Почти сразу Чуамень мог выводить мадридцев вперед. Он оторвался от своего опекуна при подаче с углового и пробил в правый нижний угол ворот, однако Щенсны в прыжке справился с ударом. Через несколько минут Камавинга сфолил в штрафной против Левандовски и арбитр после просмотра ВАР назначил пенальти. Сам пострадавший и выполнил приговор, пробив точно в правый угол ворот. 1:2. Буквально через несколько минут произошел очередной провал в центре защиты Реала и Рафинья без сопротивления замкнул блестящую подачу Кунде в ближний угол ворот Куртуа. 1:3. Почти сразу же Рафинья подал мяч в штрафную и Роберт Левандовский опередил своего оппонента и пробил головой чуть выше ворот.





В конце первого тайма Хесус Мансано явно пожалел Камавингу, ведь он должен был получать вторую желтую карточку за опасный фол и уйти раньше времени отдыхать. До первого тайма арбитр компенсировал 9 минут, ведь было много пауз, связанных с травмами и просмотром ВАР. "Барселона" продолжила создавать моменты. Бальде расшатал Васкеса и Куртуа потянул очередной опасный удар под перекладину. Уже заканчивалось дополнительное время, когда мадридцы неудачно выполнили угловой, Ямаль перехватил мяч и разогнал контратаку, завершившуюся ударом в дальний угол Бальде. 1:4. Полный провал обороны "Реала".

На старте второго тайма Родриго как-то попал в каркас ворот после подачи Винисиуса. Не забиваешь ты, забивают тебе. Старая футбольная истина сработала и здесь. Касадо запустил в прорыв Рафинью, тот поиздевался над защитой мадридцев и переиграл Куртуа. 1:5.

Луч надежды появился у мадридцев, когда Щенсны сбил Мбаппе в метрах 17 от ворот и арбитр после просмотра ВАР удалил польского голкипера. В игру вступил Пенья, заменивший Гави. Родриго блестяще пробил со штрафного в левую девятку ворот Пеньи. 2:5. У "Реала" забрезжила надежда, ведь оставалось играть еще полчаса в большинстве. И, как отметил комментатор матча, если кто и способен на подобные камбеки, то это "Реал". Но это был не случай. Понятно, что Реал доминировал на поле. Но эта доминация проявлялась только во владении мячом. Активными в атаке были Вальверде, Родриго, Мбаппе и Беллингем, добавил спокойствия в центре поля Модрич. Но этого было явно мало для того, чтобы оформить такой камбэк. Несмотря на отчаянные попытки, мадридцы не сумели больше забить.

"Барселона" камня на камне не оставила от "Реала". Руководству "сливочных" стоит задуматься, ведь в защите играют хавбеки Чуамены и Васкес, к тому же последний еще и атакующий. Если в матчах против условной "мальорки" это сработает, то в "больших" поединках нужно качество, что доказывают два матча против "Барселоны" и игры Лиги чемпионов. "Барселона" завоевала свой 15 Суперкубок Испании в истории, у "Реала" же осталось 13 трофеев.

Финал Суперкубка Испании.

Джидда. "Король Абдулла Спортс Сити"

"Реал" - "Барселона" 2:5

Голы: Мбаппе, 5, Родриго, 60 – Ямаль, 22, Левандовски, 36 (пен.), Рафинья, 39, 48, Бальде, 45+10,

"Реал": Куртуа – Менди (Ф. Гарсия, 75), Чуамэни (Модрич, 64), Рюдигер, Васкес (Р. Асенсио, 52) – Вальверде, Камавинга (Себальос, 46), Беллингем – Винисиус (Б. Диас, 76), Мбаппе, Родриго.

"Барселона": Щенсны – Бальде, И.И. Мартинес (Араухо, 29), Кубарси, Кунде – Педри, Касадо – Рафинья (Ф. Торрес, 79), Гави (Пенья, 59), Ямаль (Ольмо, 58) – Левандовски.

Предупреждения: Камавинга, 36, Рюдигер, 53, Винисиус, 55, Чуамэни, 62, Р. Ассенсио, 77 - Левандовски, 77, Араухо, 87

Удаление: Щенсны, 57