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Суперкубок Испании. Реал – Барселона 2:5. Каталонский погром в Джидде

Испания
Обновлено

"Барселона" одержала убедительную победу над "Реалом" со счетом 5:2

Суперкубок Испании. Реал – Барселона 2:5. Каталонский погром в Джидде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Стартовые составы команд совершенно не удивили. У "Реала" вышли сильнейшие. К отсутствию травмированных Карвахаля и Милитао все привыкли. На скамейке запасных появился Модрич, пропустивший матч с "Мальоркой" из-за болезни и Алаба, не игравшего уже год. В "Барселоне" тоже были доступны почти все основные игроки, кроме тер Штегена. Продолжились воспитательные мероприятия Флика по Пенье, поэтому в рамке ворот появился Щенсны. На остальных позициях без сюрпризов.

Старт матча начался с двух атак "Барселоны", которые вполне могли завершаться голами. Сначала Ямаль с предела штрафной направил мяч в левый угол ворот, но Куртуа выдал роскошный сейв и перевел мяч на угловой. Через минуту Рафинья высоко выпрыгнул и с близкого расстояния головой направил мяч под левую стойку, но Куртуа показал, почему Андрей Лунин сидит на скамье запасных мадридцев. Блестящая реакция бельгийца. Подача с углового привела к голу, но в ворота каталонцев. После не очень удачного розыгрыша барселонцев, мяч подхватил Винисиус, протянул его и отдал сблизившемуся с голкипером Мбаппе, который пробил над ногой Щенсны.1:0. Буквально сразу "Барселона" могла сравнивать счет, но подачу Бальде не смог точно замкнуть Рафинья. В одном из эпизодов повреждение голеностопа получил Мбаппе. Врачи дважды появились на поле, однако француз отказался покидать поле и доиграл матч до конца.

"Барселона" сравняла счет в середине первого тайма. После блестящей передачи Левандовски Ямаль обыграл Рюдигера и буквально покатил мяч в дальний угол ворот Куртуа. На этот раз и бельгиец был бессилен. 1:1. Почти сразу Чуамень мог выводить мадридцев вперед. Он оторвался от своего опекуна при подаче с углового и пробил в правый нижний угол ворот, однако Щенсны в прыжке справился с ударом. Через несколько минут Камавинга сфолил в штрафной против Левандовски и арбитр после просмотра ВАР назначил пенальти. Сам пострадавший и выполнил приговор, пробив точно в правый угол ворот. 1:2. Буквально через несколько минут произошел очередной провал в центре защиты Реала и Рафинья без сопротивления замкнул блестящую подачу Кунде в ближний угол ворот Куртуа. 1:3. Почти сразу же Рафинья подал мяч в штрафную и Роберт Левандовский опередил своего оппонента и пробил головой чуть выше ворот.

Суперкубок Испании. Реал – Барселона 2:5. Каталонский погром в Джидде - изображение 1

В конце первого тайма Хесус Мансано явно пожалел Камавингу, ведь он должен был получать вторую желтую карточку за опасный фол и уйти раньше времени отдыхать. До первого тайма арбитр компенсировал 9 минут, ведь было много пауз, связанных с травмами и просмотром ВАР. "Барселона" продолжила создавать моменты. Бальде расшатал Васкеса и Куртуа потянул очередной опасный удар под перекладину. Уже заканчивалось дополнительное время, когда мадридцы неудачно выполнили угловой, Ямаль перехватил мяч и разогнал контратаку, завершившуюся ударом в дальний угол Бальде. 1:4. Полный провал обороны "Реала".

На старте второго тайма Родриго как-то попал в каркас ворот после подачи Винисиуса. Не забиваешь ты, забивают тебе. Старая футбольная истина сработала и здесь. Касадо запустил в прорыв Рафинью, тот поиздевался над защитой мадридцев и переиграл Куртуа. 1:5.

Луч надежды появился у мадридцев, когда Щенсны сбил Мбаппе в метрах 17 от ворот и арбитр после просмотра ВАР удалил польского голкипера. В игру вступил Пенья, заменивший Гави. Родриго блестяще пробил со штрафного в левую девятку ворот Пеньи. 2:5. У "Реала" забрезжила надежда, ведь оставалось играть еще полчаса в большинстве. И, как отметил комментатор матча, если кто и способен на подобные камбеки, то это "Реал". Но это был не случай. Понятно, что Реал доминировал на поле. Но эта доминация проявлялась только во владении мячом. Активными в атаке были Вальверде, Родриго, Мбаппе и Беллингем, добавил спокойствия в центре поля Модрич. Но этого было явно мало для того, чтобы оформить такой камбэк. Несмотря на отчаянные попытки, мадридцы не сумели больше забить.

"Барселона" камня на камне не оставила от "Реала". Руководству "сливочных" стоит задуматься, ведь в защите играют хавбеки Чуамены и Васкес, к тому же последний еще и атакующий. Если в матчах против условной "мальорки" это сработает, то в "больших" поединках нужно качество, что доказывают два матча против "Барселоны" и игры Лиги чемпионов. "Барселона" завоевала свой 15 Суперкубок Испании в истории, у "Реала" же осталось 13 трофеев.

Финал Суперкубка Испании.
Джидда. "Король Абдулла Спортс Сити"
"Реал" - "Барселона" 2:5
Голы: Мбаппе, 5, Родриго, 60 – Ямаль, 22, Левандовски, 36 (пен.), Рафинья, 39, 48, Бальде, 45+10,

"Реал": Куртуа – Менди (Ф. Гарсия, 75), Чуамэни (Модрич, 64), Рюдигер, Васкес (Р. Асенсио, 52) – Вальверде, Камавинга (Себальос, 46), Беллингем – Винисиус (Б. Диас, 76), Мбаппе, Родриго.

"Барселона": Щенсны – Бальде, И.И. Мартинес (Араухо, 29), Кубарси, Кунде – Педри, Касадо – Рафинья (Ф. Торрес, 79), Гави (Пенья, 59), Ямаль (Ольмо, 58) – Левандовски.

Предупреждения: Камавинга, 36, Рюдигер, 53, Винисиус, 55, Чуамэни, 62, Р. Ассенсио, 77 - Левандовски, 77, Араухо, 87

Удаление: Щенсны, 57

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1 голосов
Комментарии
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Bаrcelinius
13.01.2025 в 00:31
Дымящимся пепелищем на руинах среала доволен!
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Комментарии 64
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Bаrcelinius
13.01.2025 в 00:31
Дымящимся пепелищем на руинах среала доволен!
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0
0
avatar
Bаrcelinius
13.01.2025 в 00:27
Bаrcelinius 12.01.2025 в 16:02 Главное Барсе не пропустить быстрый гол, выстоять, стерпеть, не пропустить, ну, а потом катать, раскатывать, рвать и забивать. Ну всё, как в прошлый раз, схема с мадридскими увальнями работает. Чуть-чуть ошибся. Таки надо было пропустить.
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0
0
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Bаrcelinius
13.01.2025 в 00:23
А Винька снова не у дел. Лучший игрок мира блъ...
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0
0
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Bаrcelinius
13.01.2025 в 00:17
Следующее ЭК в Барселоне! Мадридаа-сыы...
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0
0
avatar
Bаrcelinius
12.01.2025 в 23:58
9 (ДЕВЯТЬ, КАРЛ!!!) - 2
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2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.01.2025 в 23:59
..., карло!!!!!)))
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0
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Bаrcelinius
13.01.2025 в 00:00
точно
 
1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.01.2025 в 00:03
И предсезонка.)
 
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0
Justice (Львів)
13.01.2025 в 00:09
І без серйозних трофеїв...Барса буде...
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1
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Bаrcelinius
13.01.2025 в 00:13
Как? А Лига Чемпионов? Барса-Ливер 3-1
 
0
0
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Bаrcelinius
12.01.2025 в 23:56
А, если б не удалили Щенсны, даже страшно подумать, шобы было.
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2
0
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Bаrcelinius
12.01.2025 в 23:55
Братуха, с победой!!!!
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3
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.01.2025 в 00:17
Ответить
1
0
avatar
Bаrcelinius
12.01.2025 в 23:53
Ода, СОСАТЬ!
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3
0
avatar
Bаrcelinius
12.01.2025 в 23:53
Дохтур, СОСАТЬ!
Ответить
4
0
avatar
Bаrcelinius
12.01.2025 в 23:52
Мадри@асы, СОСАТЬ!
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3
0
Море23 (Одесса)
12.01.2025 в 23:52
Один вопрос зачем ставят поляка на ворота Пенья даже выходя на замену спас сейвом
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0
0
avatar
Bаrcelinius
12.01.2025 в 23:52
Перес, СОСАТЬ!
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2
0
avatar
Bаrcelinius
12.01.2025 в 23:51
Среал, СОСАТЬ!
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2
0
Море23 (Одесса)
12.01.2025 в 23:51
Болельщики реала не такие активные ))) какашками не кидаются ) и это притом что у барсы проблемы с деньгами а если бы не было проблем то вообще 8:1 выносили бы )
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2
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.01.2025 в 23:52
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4
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.01.2025 в 23:51
После прошлого класико, когда великая Барселона унизила Реал на своем тренировочном поле "Сантьяго Бернабеу" (0-4) Перес был в истерике. Его бесил тот факт, что он вкладывает миллионы евро на своих миллиардеров, а приезжают 17-ти летние пацаны, которые достались Барсе бесплатно, и возят мордой об газон этих, типа, "лучших в мире"... Перес тогда сильно испугался... В его памяти еще не зажила рана всей его жизни - Барса времен Гвардиолы, которая просто уничтожала Реал. И вот на горизонте замаячил проект Барселоны, который по своему потенциалу может не уступать Барсе времен Гвардиолы...И Перес срочно дал всем подконтрольным структурам в испанском футболе команду - "ФАС!" ...Это и засудилово Барселоны в Сан Себастьяне, где арбитры увидели размер обуви Левандовски 96 размера, это и пахабное судейство с Сельтой... Это и дело Ольмо и Пау Виктора... Но справедливость, все-таки есть! Великая Барселона в очередной раз унизила Реал! На глазах у фанатов футбола нашей Планеты! Но эта справедливость не упала Барселоне с неба, за просто так! Чтобы восторжествовала справедливость, все структуры клуба работали ради этой справедливости! Браво, великая Барселона! Поздравления всем, кто за Барселону!!!
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3
2
avatar
Bаrcelinius
12.01.2025 в 23:50
Всех барселонцев с ПОБЕДОЙ!!!!!
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2
2
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Bаrcelinius
12.01.2025 в 23:49
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2
2
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Bаrcelinius
12.01.2025 в 23:48
Барса! ⭐ Барса! ⭐ Барса! ⭐ Барса! ⭐ Барса! ⭐ Барса! ⭐ Барса!
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3
2
avatar
Bаrcelinius
12.01.2025 в 23:44
Ответить
3
1
Харьковчанин (Харків)
12.01.2025 в 23:39
"Куртуа показав, чому Андрій Лунін сидить на лаві запасних" (с)
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2
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.01.2025 в 23:37
Всем привет! Путешествовал! Не выходил сюда три недели! Очередным унижением маргариновых негодяев я очень доволен!
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3
1
ANESTEZIO (Вінниця )
12.01.2025 в 23:43
Ага, Алєнь "путєшевствовал". Санту мабуть на собі возив. Трі нєдєлі!. Як програла пута Лас-Пальмасу, а потім Леганесу вдома на початку грудня, так і Алєнь впав в ступор, а тут швидко прискакав
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1
3
oda1979 (Запорожье)
12.01.2025 в 23:32
Мда уж.. такие дыры между зонами и линиями в футболе за деньги это катастрофа. Плюс куча детских ошибок в передачах. шлемазлы сегодня победили по делу.
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1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.01.2025 в 23:29
Мбапе… я приехал в Мадрид за трофеями. Первый пошел
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5
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.01.2025 в 23:31
за трогеями он приехал))
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4
1
ANESTEZIO (Вінниця )
12.01.2025 в 23:40
Пєдя, Мбаппе вже 2 трофея взяв в Мадриді
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4
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Bаrcelinius
13.01.2025 в 00:05
Два раза в рот он взял у Барсы. Один раз в Мадриде.
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
12.01.2025 в 23:27
Схоже Реал вже переситився цими дрібними трофеями, навіть Барса не стала для нього сильним подразником, хотіли на мінімалках трофей здобути . Не вийшло. Нічого, тим зліше будуть чемпіонаті і ЛЧ. А Барсі і Фліку цей СК більш важливіший. Такі суперкубки з двох матчів і може Кубок Іспанії для них головна надія на трофеї, бо на довгих дистанціях Барса не тягне
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oda1979 (Запорожье)
12.01.2025 в 23:33
Проиграть то можно. Влететь неприлично тоже можно. Но не так же примитивно.
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2
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ANESTEZIO (Вінниця )
12.01.2025 в 23:38
Та пох, головне ЛЧ і Чемпіонат. В тому році в фіналі Суперкопи винесли путу 4:1, зараз 2:5 скрутилися. Це шоу для шейхів в СА
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.01.2025 в 00:06
Обычная игра среала. Не преувеличивай.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.01.2025 в 23:23
Как бы эта мелочь перес не пытался нагадить Барсе, любовь к Барсе только растет. Поддержка стадиона была и еще «лучше» когда переса показывали
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Spokoyno (Київ)
12.01.2025 в 23:30
Так реакція стадіону на одну особу була щось І не тому що він чорний, а тому що
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ANESTEZIO (Вінниця )
12.01.2025 в 23:37
Два старих дебіла - пєдофіл шарлатанський і Альцгеймер
 
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Spokoyno (Київ)
12.01.2025 в 23:39
Тут дехто питає, а чому Реал не ігнорував церемонию нагородження Віні навіть не другий
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lucky_guy
12.01.2025 в 23:21
Зовсім різна інтенсивність у команд. Реал видав тільки 10хв якісного пресингу, а далі Вінісіус(найгірший гравць матчі) і Мбаппе просто дивились як Барса грає в футбол. Папа Карло має щось з тим робити, бо в його команді гідно бігав тільки Вальверде. Всіх фанів Барси вітаю з перемогою, Флік зробив диво
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Перевзутий
12.01.2025 в 23:20
Фаны реала не расстраивайтесь, будет и на вашей улице праздник (занятие почетного 5-го места в чемпионате и попадание в лигу Европы)
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5
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ANESTEZIO (Вінниця )
12.01.2025 в 23:33
Ти дивись ,щоб барсотушка на радостях від такого великого трофею сама на 5 місце не скотилася. Все якраз до цього в чемпіонаті йде
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0
4
Justice (Львів)
13.01.2025 в 00:05
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.01.2025 в 23:18
Сам кубок конечно мелочи, но то, что в очередной раз по крупному помойку прибили, это приятно! С победой барселонцы!
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5
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ANESTEZIO (Вінниця )
12.01.2025 в 23:35
То таке, іноді помийці вдається обіграти найтитулованіший клуб Світу, але це від постійних провалів в ЛЧ та чергового просеру в чемпіонаті путал@ну це ніяк не спасе
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0
3
Перевзутий
12.01.2025 в 23:16
Если б не удаление, счёт был бы 10 : 1
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Bаrcelinius
13.01.2025 в 00:07
Однозначно.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.01.2025 в 23:15
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Bаrcelinius
13.01.2025 в 00:08
Ответить
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0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.01.2025 в 23:12
и в хвост, и в гриву реал ретивыйсполна сегодня получил.забил мбаппа, промазал виня,мансана что-то не чудил...
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4
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Justice (Львів)
13.01.2025 в 00:06
Мансана якраз мені не сподобався як судив..
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Перевзутий
12.01.2025 в 23:12
Всех с победой
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Bаrcelinius
13.01.2025 в 00:08
Ответить
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dp_dp (Ukraine)
12.01.2025 в 23:10
Переживал за Реал, но вообще конечно без вопросов, по всем статьям разгром. Винисиус: “Я лучший игрок в мире”. Ок, конечно. По быкованию, разве что. Кстати, его должны были удалять.
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Bаrcelinius
13.01.2025 в 00:09
И Камавингу.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
12.01.2025 в 23:08
Барселона не перестає дивувати- на цей раз приємно ! Тільки вона мабуть може легко програвати аутсайдерам і переконливо перемагати двічі Реал і Баварію... Матч сьогодні вийшов бомбезним, араби мають бути задоволені- пощастило! Дуже сильна гра каталонців до вилучення, це щось- в кращих традиціях. З перемогою, барселонці!
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Bаrcelinius
13.01.2025 в 00:10
Это было незабываемо!
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Spokoyno (Київ)
12.01.2025 в 23:07
Другий погром! Грати проти Реалу так агресивно Хоча це принесло результат не дивлячись на допомогу судді! Чуамені ще у першому не отримав другу, а Вінісіус у другому! А от Щесни одразу видалили!
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lucky_guy
12.01.2025 в 23:15
Мабуть ти переплутав Чуамені і Камавінгу. Він заробив першу жовту разом з пенальті, а потім відверто тримав руками Ямаля. Але Щесни справдливу червону отримав, такі сучасні правила
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Spokoyno (Київ)
12.01.2025 в 23:26
Так трошки в гарячці А Мбаппе "класно використав" похибку Щесни!
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
12.01.2025 в 23:29
Альцгеймер, ти постійно в гарячці . А при пенальті жовту якраз -то і не слід було показувати, тому і не показав другу Камавінзі за затримку суперника
 
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