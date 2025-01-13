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Реванш за прошлогоднее поражение 1:4 в финале Суперкубка Испании. Реал Мадрид – Барселона 2:5. Обзор матча

Испания

Эффектный разгром принципиального соперника

Реванш за прошлогоднее поражение 1:4 в финале Суперкубка Испании. Реал Мадрид – Барселона 2:5. Обзор матча

Фото - Marc Graupera / FC Barcelona

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Килиан Мбаппе открыл счет уже на 5-й минуте. Фанаты "сливочных" начали думать, что это будет их вечер, но в течение следующего часа "блаугранас" отгрузили оппоненту 5 мячей. Более трети встречи подопечные Флика провели в меньшинстве, но до камбека столичной команде было далеко.

За последние 6 лет каталонцы выиграли только второй Суперкубок страны.

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Смотрите обзор финала Суперкубка Испании

Джидда. King Abdullah Sports City

Реал Мадрид – Барселона 2:5

Голы: Мбаппе, 5, Родриго, 60 – Ямаль, 22, Левандовский, 36 (п), Рафинья, 39, 48, Бальде, 45+10

Удаление: Щенсный, 56 (Барселона)

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Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Александр Симченко
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