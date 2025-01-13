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Барселона едва не оформила свой самый большой разгром в Суперкубке Испании

Испания
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И это удалось сделать в Эль-Класико

Барселона едва не оформила свой самый большой разгром в Суперкубке Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Каталонцы выиграли в 41-м розыгрыше трофея. "Сине-гранатовые" завоевали 15-й Суперкубок Испании, обновив рекорд соревнования.

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Подопечные Флика разбили "Реал" Мадрид со счетом 5:2. В первой встрече мини-турнира 1996 года "блаугранас" на местном "Олимпико" с аналогичным результатом победили другой столичный коллектив – "Атлетико". Также это седьмой случай, когда "Барселона" выиграла в поединке Суперкубка с разницей в 3 мяча.

Наибольший разгром каталонцы оформили в ответном матче соревнования 2010 года. После гостевого поражения от "Севильи" (1:3), дома испанский гранд победил 4:0, а Лионель Месси отличился трижды.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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