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Де Бур – о Барселоне: Продают все, что могут. Ненавидят, что Реал остается успешным. Клубу позволяют жульничать
Бывший футболист не в восторге от дел сине-гранатовых
Фото - BSR Agency
Рональд де Бур критически оценил положение "Барселоны".
“Пока они продают все, что могут. Наверное, они слишком увлеклись. Они хотят продолжить конкурировать с "Реалом", у них есть постоянная жажда успеха. Затем новый стадион. Им казалось, что все возможно.
Был период с Месси, Иньестой, Хави и остальными, когда у "Барсы" не было потолка. Но сейчас все не так. Когда вы слышите, что открытие нового стадиона уже отложено – его хотели построить до ноября, но он еще не будет готов – кажется, что всем этим проблемам нет конца”.
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"Грустно, что такому прекрасному клубу все еще позволяют жульничать. Они убежали от того, что было раньше, когда играли с лого ЮНИСЕФ на футболке. Другие клубы играют по правилам, пытаются выживать, но "Барселоне" все сходит с рук, это безумие.
Они хотят продолжать конкурировать с "Реалом" и ненавидят тот факт, что он остается успешным”, – заявил экс-полузащитник каталонцев.
Рональд Де Бур играл в "Барселоне" в конце 1990-х.
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