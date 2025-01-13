Анчелотти о 2:5 от Барселоны: Игра была плохой от первой до последней минуты

В финале Суперкубка Испании "Барселона" надругалась над "Реалом", отгрузив в ворота Тибо Куртуа пять голов. Хотя "сливочные" во втором тайме потом играли в большинстве, однако в этом поединке они смогли забить лишь дважды. Тренер мадридцев Карло Анчелотти после матча отметил, что его игроки продемонстрировали очень слабую игру как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях.

"Мы должны смотреть на реальность, а она заключается в том, что мы плохо защищались на половине поля соперника или с помощью низкого блока. Они очень легко забивали голы, а мы не работали хорошо ни коллективно, ни индивидуально, поэтому проиграли много единоборств. Мы расстроены и разочарованы, и мы заберем эту грусть с собой домой. Это футбол. Наша грусть - это грусть наших болельщиков, но у нас нет другого выбора, кроме как смотреть вперед и вернуть тот хороший дух, который был в группе до этой игры. Игра была плохой от первой до последней минуты. Имея лишнего игрока, мы не смогли найти решение. Я расстроен игрой в целом. Я не могу ничего забрать из нее, кроме игры Мбаппе, который забил великолепный гол на хорошем ходу. Мы должны забыть обо всем остальном и смотреть вперед. Когда его удалили, я подумал, что мы можем попытаться дать отпор. Больше ни о чем не думал. Мы должны хорошо защищаться, чтобы выиграть эту игру. Мы защищались плохо, и "Барселона" заслужила победу. Они защищались лучше нас", - заявил Карло Анчелотти.

Отметим, что следующий матч "Реал" сыграет в 1/16 Кубка Испании против "Сельты", который состоится 16 января.