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Анчелотти о 2:5 от Барселоны: Игра была плохой от первой до последней минуты

Испания

Проблемы сливочных в защите никуда не исчезли

Анчелотти о 2:5 от Барселоны: Игра была плохой от первой до последней минуты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В финале Суперкубка Испании "Барселона" надругалась над "Реалом", отгрузив в ворота Тибо Куртуа пять голов. Хотя "сливочные" во втором тайме потом играли в большинстве, однако в этом поединке они смогли забить лишь дважды. Тренер мадридцев Карло Анчелотти после матча отметил, что его игроки продемонстрировали очень слабую игру как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях.

"Мы должны смотреть на реальность, а она заключается в том, что мы плохо защищались на половине поля соперника или с помощью низкого блока. Они очень легко забивали голы, а мы не работали хорошо ни коллективно, ни индивидуально, поэтому проиграли много единоборств. Мы расстроены и разочарованы, и мы заберем эту грусть с собой домой. Это футбол. Наша грусть - это грусть наших болельщиков, но у нас нет другого выбора, кроме как смотреть вперед и вернуть тот хороший дух, который был в группе до этой игры. Игра была плохой от первой до последней минуты. Имея лишнего игрока, мы не смогли найти решение. Я расстроен игрой в целом. Я не могу ничего забрать из нее, кроме игры Мбаппе, который забил великолепный гол на хорошем ходу. Мы должны забыть обо всем остальном и смотреть вперед. Когда его удалили, я подумал, что мы можем попытаться дать отпор. Больше ни о чем не думал. Мы должны хорошо защищаться, чтобы выиграть эту игру. Мы защищались плохо, и "Барселона" заслужила победу. Они защищались лучше нас", - заявил Карло Анчелотти.

Отметим, что следующий матч "Реал" сыграет в 1/16 Кубка Испании против "Сельты", который состоится 16 января.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Реал
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
13.01.2025 в 09:28
Карло, это был залет
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
13.01.2025 в 09:28
Карло, это был залет
Ответить
0
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