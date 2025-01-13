Ханси Флик о победе над Реалом: Нам было очень важно вернуться после первого гола Мбаппе

Ханси Флик добыл свой первый трофей на посту главного тренера "Барселоны", уверенно переиграв "Реал" в Суперкубке Испании со счетом 2:5. Немецкий специалист не скрывал своей радости от положительного результата этого противостояния.

"Мы провели великолепную игру. Сегодня день, когда надо быть позитивными и оптимистичными. Команда невероятная. Игроки уже чувствуют, что мы замечательная команда. Я могу только поздравить команду. Мы всегда держались вместе. Мы вместе защищались и вместе атаковали. Это очень важно. Это было ключевым моментом. Цель состоит в том, чтобы учиться с каждой игры и совершенствоваться с каждым днем. Сегодня мы допустили несколько ошибок, и это то, что нам нужно уменьшить. Нелегко играть вдесятером против "Реала". У нас два фантастических вратаря. Мы защищались как команда. Я горжусь игроками, всем персоналом, болельщиками, нам было важно вернуться после первого гола Мбаппе. Мы все сделали хорошо, и это было невероятно. Цель больших клубов - выигрывать титулы, и именно поэтому мы упорно работаем. Теперь мы должны показывать в каждой игре, насколько мы хороши", - цитирует Ханси Флика Mundo Deportivo.

Отметим, что следующий матч "Барселона" сыграет в 1/8 финала Копа дель Рей против "Бетиса", который состоится 15 января.