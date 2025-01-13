Рафинья о победе в финале Суперкубка Испании: Этот титул вселяет много уверенности на оставшуюся часть сезона

Вчера "Барселона" деклассировала "Реал" со счетом 2:5 и получила первый трофей в этом сезоне. Главным героем встречи стал Рафинья, который записал на свой счет дубль и результативную передачу в этой встрече. После поединка бразилец подчеркнул, что эта победа придаст силы его команде на вторую часть сезона.

"Я очень рад, что могу помочь команде одержать победу. Неважно, хорошо я играю или плохо. Для меня важно то, что я всегда могу выложиться на полную, чтобы помочь "Барселоне" выиграть трофеи. Суперкубок является важным титулом, потому что он вселяет много уверенности на оставшуюся часть сезона. Мы знаем, что "Реал Мадрид" - великая команда, но мы сосредоточены на своем. Мы упорно работали с начала сезона и знаем, что должны делать на поле. Мы доверяем тренеру, он доверяет нам, и самое главное, что мы можем играть за титулы и выигрывать их", - цитирует слова Рафиньи Mundo Deportivo.

Отметим, что следующую игру "Барселона" проведет в рамках 1/8 финала Копа дель Рей 15 января, дома, против "Бетиса".