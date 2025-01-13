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Атлетико установил клубный рекорд по количеству побед подряд во всех турнирах

Испания

Историческое достижение

Атлетико установил клубный рекорд по количеству побед подряд во всех турнирах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 19-го тура Ла Лиги "Атлетико" установил исторический клубный рекорд, одержав победу над "Осасуной" со счетом 1:0 в домашних стенах.

Сейчас "Атлетико Мадрид" находится в невероятной форме в последних матчах. Подопечные Диего Симеоне одержали 14 побед подряд во всех турнирах, что является рекордным показателем в истории клуба.

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В этих матчах было забито 35 мячей и пропущено всего 8 голов. Ворота "матрасников" оставались на замке в восьми из этих поединков.

Добавим, что на данный момент "Атлетико" лидирует в чемпионате Испании с 44 очками после первого круга.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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Источник:
Atletico de Madrid
Опубликовал: Андрей Журба
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