Модрич о 2:5 от Барселоны: Если вам нужно выбрать финал, который вы должны проиграть, то выберем Суперкубок

Вчера "Реал" потерпел болезненное поражение от "Барселоны", которая получила свой первый титул в нынешней кампании. После игры капитан "сливочных" Лука Модрич отметил, что его команде необходимо проанализировать собственные ошибки и уверяет, что они продолжают борьбу за другие трофеи в этом сезоне.

"Это сложное поражение, "Барса" была лучше, и мы должны их поздравить. Для нас хорошо, что вскоре будет еще одна игра в Кубке, и у нас не так много времени для сожалений. Это футбол. В футболе бывают победы и поражения. Мы проиграли, но вы не можете выигрывать все время. Мы сыграли не очень хорошо, и "Барса" была лучше. Нам жаль наших болельщиков и самих себя, мы должны быть едиными. Впереди еще долгий сезон, и мы хотим подарить болельщикам много радости.

Мы должны исправить то, что мы сделали неправильно, забыть эту игру и двигаться дальше, потому что впереди еще много сезонов. Мы не можем плакать и думать о том, что мы сделали не так. Мы проанализируем это, посмотрим, где мы можем улучшиться. Мы все еще в борьбе за все. Если вам нужно выбрать финал, который вы должны проиграть, то выберем Суперкубок, хотя всегда нелегко проиграть своему величайшему сопернику. Мы должны заниматься своим делом, работать, исправлять то, что мы сделали неправильно, и двигаться дальше, как мы это всегда делали. В Ла Лиге в последнее время мы находимся в хорошей динамике", - цитирует слова Луки Модрича Mundo Deportivo.