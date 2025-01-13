Клуб Ла Лиги проявляет интерес к нападающему Браги

В субботу "Эспаньол" сыграл вничью с "Леганесом" (1:1). Отсутствие голевых моментов в очередной раз обрекло "бело-синих" на потерю очков, в результате чего они находятся в зоне вылета (18-е место) на расстоянии одного очка от спасительного места. Эффективность нападающих, которые пришли летом, не была хорошей, и клуб изучает возможности усиления на этом рынке.

Как сообщает Marca, "Эспаньол" проявляет интерес к Роберто Фернандесу из "Браги". 22-летний нападающий не против покинуть португальский клуб. Игрок имеет несколько предложений, но больше всего его привлекает "Эспаньол". По данным transfermarkt, его стоимость составляет 3,5 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Роберто Фернандес провел 30 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.