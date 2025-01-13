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Защитник Барселоны из-за травмы, полученной в матче с Реалом, рискует выпасть на несколько недель
Хорошо, что хоть другие игроки на этой позиции вернулись из лазарета
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера подопечные Ханси Флика деклассировали "Реал" в финале Суперкубка Испании (2:5). В то же время каталонцы имели и неприятные новости, когда в середине первого тайма повреждение получил Иньиго Мартинес, которого заменил Рональд Арахуо.
По информации Relevo, защитник получил разрыв двуглавой мышцы бедра правой ноги. Если такой диагноз подтвердится, то 33-летний игрок рискует оказаться вне игры на пять недель. Тогда центральный защитник пропустит кубковую игру против "Бетиса", два матча чемпионата против "Хетафе" и "Валенсии", а также поединок Лиги чемпионов против "Бенфики".
Добавим, что в этом сезоне Иньиго Мартинес провел 27 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.
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