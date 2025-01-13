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Защитник Барселоны из-за травмы, полученной в матче с Реалом, рискует выпасть на несколько недель

Испания

Хорошо, что хоть другие игроки на этой позиции вернулись из лазарета

Защитник Барселоны из-за травмы, полученной в матче с Реалом, рискует выпасть на несколько недель

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера подопечные Ханси Флика деклассировали "Реал" в финале Суперкубка Испании (2:5). В то же время каталонцы имели и неприятные новости, когда в середине первого тайма повреждение получил Иньиго Мартинес, которого заменил Рональд Арахуо.

По информации Relevo, защитник получил разрыв двуглавой мышцы бедра правой ноги. Если такой диагноз подтвердится, то 33-летний игрок рискует оказаться вне игры на пять недель. Тогда центральный защитник пропустит кубковую игру против "Бетиса", два матча чемпионата против "Хетафе" и "Валенсии", а также поединок Лиги чемпионов против "Бенфики".

Добавим, что в этом сезоне Иньиго Мартинес провел 27 матчей, где отметился 2 голами и 2 ассистами.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
13.01.2025 в 15:28
Ну так великі перемоги часто вартують деякими втратами Тим більш з найбільш задіяних гравців. Тому не дивовижно, що основний центрбек після такого навантаження цього сезону міг зазнати травму Тут питання ще по капітану енерджайзеру Барси... Рафінії він теж щось потягнув. Не вистачало, що "привели до ладу" праве крило нападу, так з лівим щось не те...
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
13.01.2025 в 15:28
Ну так великі перемоги часто вартують деякими втратами Тим більш з найбільш задіяних гравців. Тому не дивовижно, що основний центрбек після такого навантаження цього сезону міг зазнати травму Тут питання ще по капітану енерджайзеру Барси... Рафінії він теж щось потягнув. Не вистачало, що "привели до ладу" праве крило нападу, так з лівим щось не те...
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