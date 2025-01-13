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ФИФА наложила трансферный бан на два клуба Ла Лиги
Руководство Мальорки и Райо Вальекано удивлено таким решением
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА наложила трансферный бан на два известных клуба Ла Лиги - "Мальорку" и "Райо Вальекано".
Обе команды не смогут регистрировать новых футболистов в течение следующих трех трансферных окон, начиная с 9 января 2025 года.
Как пишет Магса. Эта новость стала полной неожиданностью для обоих клубов. Как утверждают представители "Райо Вальекано", они впервые слышат о таком решении ФИФА.
А руководство "Мальорки" заявили, что считают решение ФИФА административной ошибкой и что клуб не получал никаких официальных сообщений о наложении трансферного бана.
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