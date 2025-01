Клуб Забарного решил отправить одного из своих защитников в аренду в команду Ла Лиги

Правый защитник "Борнмута" Макс Ааронс присоединился к "Валенсии" на правах аренды до конца текущего сезона.

Детали договора не сообщаются, но Фабрицио Романо пишет, что "Валенсия" будет иметь возможность выкупить контракт Ааронса за 9 миллионов евро, но этот пункт соглашения не является обязательным.

We can confirm that Max Aarons has completed a loan move to Valencia ???? pic.twitter.com/rTaYMwWpmM