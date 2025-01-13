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Клуб Забарного решил отправить одного из своих защитников в аренду в команду Ла Лиги
Официально
Фото: afcb.co.uk
Правый защитник "Борнмута" Макс Ааронс присоединился к "Валенсии" на правах аренды до конца текущего сезона.
Детали договора не сообщаются, но Фабрицио Романо пишет, что "Валенсия" будет иметь возможность выкупить контракт Ааронса за 9 миллионов евро, но этот пункт соглашения не является обязательным.
We can confirm that Max Aarons has completed a loan move to Valencia ???? pic.twitter.com/rTaYMwWpmM— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) January 13, 2025
Добавим, что Макс в текущем сезоне за "Борнмут" сыграл 4 матча - 130 минут.
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Источник:AFC Bournemouth
Опубликовал: Екатерина Власова
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