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Клуб Забарного решил отправить одного из своих защитников в аренду в команду Ла Лиги

Испания

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Клуб Забарного решил отправить одного из своих защитников в аренду в команду Ла Лиги

Фото: afcb.co.uk

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Правый защитник "Борнмута" Макс Ааронс присоединился к "Валенсии" на правах аренды до конца текущего сезона.

Детали договора не сообщаются, но Фабрицио Романо пишет, что "Валенсия" будет иметь возможность выкупить контракт Ааронса за 9 миллионов евро, но этот пункт соглашения не является обязательным.

Добавим, что Макс в текущем сезоне за "Борнмут" сыграл 4 матча - 130 минут.

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Источник:
AFC Bournemouth
Опубликовал: Екатерина Власова
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