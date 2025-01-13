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Стали известны планы Реала на зимнее трансферное окно
Клуб будет не очень активным на рынке
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Radames/Europa Press
Несмотря на последние неудачи и многочисленные слухи о возможном усилении состава, президент "Реала" Флорентино Перес принял решение, что клуб не будет активным на трансферном рынке в январе.
Как сообщает Relevo, руководство команды решило сосредоточиться на улучшении финансового состояния команды. Но "Реал" планирует более тщательно подойти к трансферной кампании летом.
Добавим, что сейчас "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда имеет 43 очка по итогам 19-ти матчей.
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