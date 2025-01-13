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Стали известны планы Реала на зимнее трансферное окно

Испания

Клуб будет не очень активным на рынке

Стали известны планы Реала на зимнее трансферное окно

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Radames/Europa Press

Новина українською

Несмотря на последние неудачи и многочисленные слухи о возможном усилении состава, президент "Реала" Флорентино Перес принял решение, что клуб не будет активным на трансферном рынке в январе.

Как сообщает Relevo, руководство команды решило сосредоточиться на улучшении финансового состояния команды. Но "Реал" планирует более тщательно подойти к трансферной кампании летом.

Добавим, что сейчас "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда имеет 43 очка по итогам 19-ти матчей.

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Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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