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Барселона обратилась в городской совет с просьбой продлить аренду стадиона Монжуик
Новые детали относительно возвращения команды на Камп Ноу
Фото - Marc Graupera / FC Barcelona
Реконструкция легендарного стадиона "Камп Ноу" продолжается, а возвращение "Барселоны" домой затягивается.
"Барселона" обратилась в городской совет Барселоны с просьбой продлить аренду стадиона "Estadi Olimpic Lluis Companys" на Монжуике до конца апреля 2025 года. Клуб рассчитывает вернуться на "Камп Ноу" на финальную часть сезона и потенциально провести домашний матч Класико в мае.
Существует вероятность, что на стадионе "Монжуик" будут проводиться концерты, требующие длительного периода подготовки. Это может создать дополнительные трудности для "Барселоны" и заставить клуб искать альтернативные варианты.
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