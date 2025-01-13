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Барселона обратилась в городской совет с просьбой продлить аренду стадиона Монжуик

Испания

Новые детали относительно возвращения команды на Камп Ноу

Барселона обратилась в городской совет с просьбой продлить аренду стадиона Монжуик

Фото - Marc Graupera / FC Barcelona

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Реконструкция легендарного стадиона "Камп Ноу" продолжается, а возвращение "Барселоны" домой затягивается.

"Барселона" обратилась в городской совет Барселоны с просьбой продлить аренду стадиона "Estadi Olimpic Lluis Companys" на Монжуике до конца апреля 2025 года. Клуб рассчитывает вернуться на "Камп Ноу" на финальную часть сезона и потенциально провести домашний матч Класико в мае.

Существует вероятность, что на стадионе "Монжуик" будут проводиться концерты, требующие длительного периода подготовки. Это может создать дополнительные трудности для "Барселоны" и заставить клуб искать альтернативные варианты.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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