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Апелляция Реала по дисквалификации звезды команды отклонена
Уже был применен самый благоприятный критерий для правонарушителя (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Апелляционный комитет Федерации футбола Испании оставил в силе решение о дисквалификации бразильского вингера "Реала" Винисиуса Жуниора на два матча Ла Лиги.
"Апелляционный комитет пришел к выводу, что санкция, примененная Дисциплинарным комитетом в виде двухматчевой дисквалификации, полностью соответствует законодательству. Возможное наличие провокации, хотя она и может считаться смягчающим обстоятельством, не оправдывает дополнительного уменьшения санкции, поскольку был уже применен самый благоприятный критерий для правонарушителя", - говорится в заявлении.
Напомним, что бразилец был удален в матче Ла Лиги за удар по лицу вратаря "Валенсии". "Реал" обжаловал это решение, утверждая, что накануне инцидента вратарь провоцировал игрока. Однако Апелляционный комитет не принял эти аргументы.
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