  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Апелляция Реала по дисквалификации звезды команды отклонена
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Апелляция Реала по дисквалификации звезды команды отклонена

Испания

Уже был применен самый благоприятный критерий для правонарушителя (с)

Апелляция Реала по дисквалификации звезды команды отклонена

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Апелляционный комитет Федерации футбола Испании оставил в силе решение о дисквалификации бразильского вингера "Реала" Винисиуса Жуниора на два матча Ла Лиги.

"Апелляционный комитет пришел к выводу, что санкция, примененная Дисциплинарным комитетом в виде двухматчевой дисквалификации, полностью соответствует законодательству. Возможное наличие провокации, хотя она и может считаться смягчающим обстоятельством, не оправдывает дополнительного уменьшения санкции, поскольку был уже применен самый благоприятный критерий для правонарушителя", - говорится в заявлении.

Напомним, что бразилец был удален в матче Ла Лиги за удар по лицу вратаря "Валенсии". "Реал" обжаловал это решение, утверждая, что накануне инцидента вратарь провоцировал игрока. Однако Апелляционный комитет не принял эти аргументы.

Читайте такжеХочет развиваться в бизнесе. Винисиус Жуниор приобретет клуб
По теме
yellow-arrow
Барселона обратилась в городской совет с просьбой продлить аренду стадиона Монжуик
yellow-arrow
Буяльский: Не знаю, кто в Динамо болеет за Реал. Мы с ними футбол не обсуждаем
yellow-arrow
Стали известны планы Реала на зимнее трансферное окно
Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости