Апелляция Реала по дисквалификации звезды команды отклонена

Апелляционный комитет Федерации футбола Испании оставил в силе решение о дисквалификации бразильского вингера "Реала" Винисиуса Жуниора на два матча Ла Лиги.

"Апелляционный комитет пришел к выводу, что санкция, примененная Дисциплинарным комитетом в виде двухматчевой дисквалификации, полностью соответствует законодательству. Возможное наличие провокации, хотя она и может считаться смягчающим обстоятельством, не оправдывает дополнительного уменьшения санкции, поскольку был уже применен самый благоприятный критерий для правонарушителя", - говорится в заявлении.

Напомним, что бразилец был удален в матче Ла Лиги за удар по лицу вратаря "Валенсии". "Реал" обжаловал это решение, утверждая, что накануне инцидента вратарь провоцировал игрока. Однако Апелляционный комитет не принял эти аргументы.