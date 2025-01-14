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Примера. Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0. Точный удар Кубо приносит хозяевам победу
В матче Примеры между "Реал Сосьедадом" и "Вильярреалом" минимальную победу одержала команада из Сан-Себастьяна
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Сосьедад" в заключительном матче 19-го тура Примеры принимал "Вильярреал". Открыть счет мог Барри, но из пределов штрафной он направил мяч мимо ворот. Хозяева ответили моментом сыгравшего на добивании Луки Сучича, который с близкого расстояния попав в штангу. В начале второго тайма хозяева повели в счете. Это Кубо мощно пробил низом в левый угол, поразив ворота рикошетом от штанги. Гости создали ряд моментов, но сравнять счет им так и не удалось. Наиболее реальные голевые моменты не реализовал Херард Морено, но на высоте был Алекс Ремиро. "Реал Сосьедад" набирает 28 очков и поднимается на 7 позицию, "Вильярреал" же с 30 очками остался 5, но конкуренты дышат в спину.
Примера. 19-й тур
Сан-Себастьян. "Реале Арена"
Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0
Гол: Кубо, 51
"Реал Сосьедад": Ремиро - А. Муньос, Агерд, Элустондо (Пачеко, 73), Арамбуру – Субименди, Гомес (Барренечеа, 62), Сучич, Мендес (Оласогости, 73), Кубо (Марин, 82) – Оярсабаль (Оскарссон, 82).
"Вильярреал": Жуниор Рейс – Кардона, Камбвала, Фойт, Кико Фемения – Комесанья (Кабанес, 61), Гуйе, Парехо, Суарес (Х. Морено, 61) – Барри, А. Баена.
Предупреждения: Арамбура, 70, Барренечеа, 90, А. Муньос, 90+1, Субименди, 90+5 – А. Баена, 67, Фойт, 84
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