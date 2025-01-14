Перес рассматривает трех тренеров на замену Анчелотти, – Fichajes

Не поможет. Пересу нужно начинать рассматривать новых арбитров, которые будут служить ему верой и правдой. Матео Лаос уже ушёл, Мануэра, хоть и старается, но особо не подставляется. Ну и Мансана. Конечно, он очень старался выслужиться в матче за Суперкубок Испании. Сначала не заметил очевидный фол CRYnisiusa на Касадо, после чего Мбаппе забил гол. Затем уж очень хотел заиграть эпизод с пенальти, когда Чуамени врезал ногой в бедро Гави. Помогло восстановить справедливость, что из бригады аж в 5 человек в комнате ВАР нашелся тот, кто настойчиво говорил Мансане сбегать к телевизору. Затем Мансана простил вторые ж/к Чуамени и Винисиусу, а ведь нужно было удалять. В отношении игроков Барселоны Мансана такие шансы выслужиться перед Пересом не допускает. А, если кто-то думает, что я что-то придумываю и накручиваю, отсылаю всех к украинской и испанской прессе. Там действия Мансаны в матче на суперкубок подвергнуты уничтожающей критике.