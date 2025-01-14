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Перес рассматривает трех тренеров на замену Анчелотти, – Fichajes
Проигрыш в Эль-Класико может приблизить итальянца к увольнению
Фото: BeSoccer
Президент "Реала" Флорентино Перес разочарован из-за разгромного поражения от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании (2:5).
В случае ухудшения результатов функционер рассматривает увольнение Карло Анчелотти. Среди претендентов на тренерский пост "сливочных" Хаби Алонсо, Зинедин Зидан и Рауль Гонсалес.
Наставник "Байера" защищал цвета "королевского клуба" с 2009 по 2014 годы, а в сезоне 2018/19 возглавлял "Реал" U-14. Зизу в период карьеры игрока провел на "Сантьяго Бернабеу" 5 лет (2001-2006), а еще дважды был главным тренером "лос бланкос", работал ассистентом и наставником "Кастильи". "Король Мадрида" играл в структуре с 1992 по 2010 год, а с 2019-го Рауль тренирует резервный коллектив.
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