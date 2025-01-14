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Перес рассматривает трех тренеров на замену Анчелотти, – Fichajes

Испания
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Проигрыш в Эль-Класико может приблизить итальянца к увольнению

Перес рассматривает трех тренеров на замену Анчелотти, – Fichajes

Фото: BeSoccer

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Президент "Реала" Флорентино Перес разочарован из-за разгромного поражения от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании (2:5).

В случае ухудшения результатов функционер рассматривает увольнение Карло Анчелотти. Среди претендентов на тренерский пост "сливочных" Хаби Алонсо, Зинедин Зидан и Рауль Гонсалес.

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Наставник "Байера" защищал цвета "королевского клуба" с 2009 по 2014 годы, а в сезоне 2018/19 возглавлял "Реал" U-14. Зизу в период карьеры игрока провел на "Сантьяго Бернабеу" 5 лет (2001-2006), а еще дважды был главным тренером "лос бланкос", работал ассистентом и наставником "Кастильи". "Король Мадрида" играл в структуре с 1992 по 2010 год, а с 2019-го Рауль тренирует резервный коллектив.

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Хаби Алонсо Карло Анчелотти Флорентино Перес Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Рауль Гонсалес Бланко
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.01.2025 в 08:02
Не поможет. Пересу нужно начинать рассматривать новых арбитров, которые будут служить ему верой и правдой. Матео Лаос уже ушёл, Мануэра, хоть и старается, но особо не подставляется. Ну и Мансана. Конечно, он очень старался выслужиться в матче за Суперкубок Испании. Сначала не заметил очевидный фол CRYnisiusa на Касадо, после чего Мбаппе забил гол. Затем уж очень хотел заиграть эпизод с пенальти, когда Чуамени врезал ногой в бедро Гави. Помогло восстановить справедливость, что из бригады аж в 5 человек в комнате ВАР нашелся тот, кто настойчиво говорил Мансане сбегать к телевизору. Затем Мансана простил вторые ж/к Чуамени и Винисиусу, а ведь нужно было удалять. В отношении игроков Барселоны Мансана такие шансы выслужиться перед Пересом не допускает. А, если кто-то думает, что я что-то придумываю и накручиваю, отсылаю всех к украинской и испанской прессе. Там действия Мансаны в матче на суперкубок подвергнуты уничтожающей критике.
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
14.01.2025 в 08:02
Не поможет. Пересу нужно начинать рассматривать новых арбитров, которые будут служить ему верой и правдой. Матео Лаос уже ушёл, Мануэра, хоть и старается, но особо не подставляется. Ну и Мансана. Конечно, он очень старался выслужиться в матче за Суперкубок Испании. Сначала не заметил очевидный фол CRYnisiusa на Касадо, после чего Мбаппе забил гол. Затем уж очень хотел заиграть эпизод с пенальти, когда Чуамени врезал ногой в бедро Гави. Помогло восстановить справедливость, что из бригады аж в 5 человек в комнате ВАР нашелся тот, кто настойчиво говорил Мансане сбегать к телевизору. Затем Мансана простил вторые ж/к Чуамени и Винисиусу, а ведь нужно было удалять. В отношении игроков Барселоны Мансана такие шансы выслужиться перед Пересом не допускает. А, если кто-то думает, что я что-то придумываю и накручиваю, отсылаю всех к украинской и испанской прессе. Там действия Мансаны в матче на суперкубок подвергнуты уничтожающей критике.
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