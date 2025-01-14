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Барселона – Бетис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Испания

Барселона – Бетис: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.01.25 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол

Барселона – Бетис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После завоевания Суперкубка Испании "Барселону" ожидает матч 1/8 финала Кубка короля против "Бетиса". Каталонцы набрали победное шествие, поэтому останавливаться они не собираются. "Бетис" в этом сезоне уже отбирал очки у "Барселоны" в Примере и будет надеяться, что подопечные Флика устали физически и морально после изнурительных матчей за Суперкубок.

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Поединок 1/8 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Барселона" - "Бетис" состоится в среду, 15 января 2025, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале Megogo Футбол-1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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