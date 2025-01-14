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Реал хочет решить проблему в защите, подписав защитника Тоттенхэма
Перспективный защитник является одним из лучших кандидатов на рынке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" стремится решить проблему в защите команды, попытавшись подписать защитника "Тоттенхэма".
Как сообщает издание GiveMeSport, после позорного поражения от "Барселоны" (5:2) в матче за Суперкубок Испании разговоры на уровне руководства "сливочных" по усилению линии защиты снова активизировались.
В отчете говорится о том, что в "Реале" растет интерес к 18-летнему Арчи Грею, который играет за лондонский "Тоттенхэм" и может закрыть сразу несколько позиции в обороне мадридского клуба. Молодой и перспективный англичанин способен сыграть на обоих флангах защиты, в центре обороны, а также в опорной зоне.
Считается, что "Реал" готов заплатить около 50 миллионов евро за футболиста, однако этого, кажется, не хватит для того, чтобы убедить "Тоттенхэм" отпустить своего игрока.
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В текущей кампании Арчи Грей провел 24 матча в составе "шпор" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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