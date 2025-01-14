Ривер Плейт согласовал с испанским клубом трансфер победителя Чемпионата мира-2022

Гонсало Монтиель не пользуется доверием Гарсии Пименты, который выпускает на правый фланг обороны "Севильи" Кармону. Бывший клуб чемпиона мира-2022 "Ривер Плейт" некоторое время ведет переговоры с "нервионцами" по трансферу аргентинца.

По информации Marca, "миллионеры" и "Севилья" завершают согласование трансфера Гонсало Монтиеля. "Ривер Плейт" заплатит за воспитанника клуба 4,5 млн евро, а также бонусы. Защитник в ближайшее время вернется на родину, где позже "миллионеры" объявят об этом трансфере официально.

Добавим, что в этом сезоне Гонсало Монтиель провел 9 матчей, где отметился одним забитым мячом.