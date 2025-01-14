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Ривер Плейт согласовал с испанским клубом трансфер победителя Чемпионата мира-2022
Футболист в ближайшее время вернется на родину
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гонсало Монтиель не пользуется доверием Гарсии Пименты, который выпускает на правый фланг обороны "Севильи" Кармону. Бывший клуб чемпиона мира-2022 "Ривер Плейт" некоторое время ведет переговоры с "нервионцами" по трансферу аргентинца.
По информации Marca, "миллионеры" и "Севилья" завершают согласование трансфера Гонсало Монтиеля. "Ривер Плейт" заплатит за воспитанника клуба 4,5 млн евро, а также бонусы. Защитник в ближайшее время вернется на родину, где позже "миллионеры" объявят об этом трансфере официально.
Добавим, что в этом сезоне Гонсало Монтиель провел 9 матчей, где отметился одним забитым мячом.
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