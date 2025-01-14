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"Мы сталкивались с трудностями, но никогда не сдавались". Жуан Лапорта прокомментировал свою работу в клубе

Испания

Президент Барселоны подтвердил, что не намерен уходить в отставку

"Мы сталкивались с трудностями, но никогда не сдавались". Жуан Лапорта прокомментировал свою работу в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во время сегодняшней пресс-конференции Жуана Лапорты, президента "Барселоны", было объявлено о том, что каталонский гранд улучшил свое положение, в том числе финансовое.

"Мы вернулись к правилу расходов 1:1, которое дает нам возможность нормально подписывать и регистрировать футболистов, в том числе Дани Ольмо и Пау Виктора. Это подтверждает силу нашего футбольного клуба и опровергает все нарративы, которые подстрекались в медиа в последнее время".

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"Мы все упорно работали над разработкой очень детального стратегического плана, который еженедельно пересматривался руководством. Нам это удалось, потому что мы любим "Барселону". Я никогда не собирался уходить в отставку из-за решения Ла Лиги и RFEF. Совет директоров продемонстрировал силу и решимость. Мы сталкивались с трудностями, но мы никогда не сдавались", — заявил Лапорта во время сегодняшней пресс-конференции.

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Напомним, что недавно "Барселона" обыграла мадридский "Реал" в финальном матче за Суперкубок Испании.

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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Андрей Журба
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