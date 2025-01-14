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Ищут замену звёздному игроку. Барселона заинтересована в подписании нападающего РБ Лейпцига
Заинтересован сам тренер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" заинтересована в подписании звезды "РБ Лейпцига".
По информации Bild, испанский гранд заинтересован в трансфере Бенджамина Шешко. Каталонцы хотят им заменить 36-летнего Роберта Левандовски, контракт которого истекает в 2026-м году.
По информации источника сейчас переход словенца в "Барселону" кажется невозможным, поскольку испанцам нужно продать игроков для получения средств.
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В этом сезоне 21-летний Беньямин Шешко сыграл в 24-х матчах "РБ Лейпциг", в которых забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи.
TransferMarkt оценивает футболиста в 50 млн евро.
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