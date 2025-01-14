Лапорта - о будущем Араухо в Барселоне: Я хочу, чтобы он остался в команде

Президент "Барселоны" Жуан Лапорта ответил на вопросы журналистов о будущем Рональда Араухо в "Барселоне" на фоне слухов о его возможном переходе в "Ювентус".

"Если вас интересует вопрос о будущем Рональда Араухо, то вам надо поговорить с Деку, который является футбольным директором клуба, он знает все о ситуации каждого из игроков". "Единственное, что я могу сказать, это то, что я хотел бы, чтобы Араухо остался в "Барселоне". Уверен, мы найдем решение. Он замечательный игрок, замечательный парень. Да, есть определенные детали, которые обсуждаются сейчас на уровне руководства клуба, поэтому у нас еще есть время для того, чтобы решить его ситуацию".

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Напомним, что действующий контракт Араухо с "Барселоной" рассчитан до конца июня 2026 года. Также ранее сообщалось о том, что он является одним из трех игроков, которые могут покинуть клуб.

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Восстановившись после травмы, в этом году Рональд Араухо принял участие в двух матчах "Барселоны", помог своей команде одержать победу в Кубке Испании и завоевать Суперкубок Испании в матче с "Реалом".