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Лапорта - о будущем Араухо в Барселоне: Я хочу, чтобы он остался в команде

Испания

Президент доверяет капитану

Лапорта - о будущем Араухо в Барселоне: Я хочу, чтобы он остался в команде

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Барселоны" Жуан Лапорта ответил на вопросы журналистов о будущем Рональда Араухо в "Барселоне" на фоне слухов о его возможном переходе в "Ювентус".

"Если вас интересует вопрос о будущем Рональда Араухо, то вам надо поговорить с Деку, который является футбольным директором клуба, он знает все о ситуации каждого из игроков".

"Единственное, что я могу сказать, это то, что я хотел бы, чтобы Араухо остался в "Барселоне". Уверен, мы найдем решение. Он замечательный игрок, замечательный парень. Да, есть определенные детали, которые обсуждаются сейчас на уровне руководства клуба, поэтому у нас еще есть время для того, чтобы решить его ситуацию".

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Напомним, что действующий контракт Араухо с "Барселоной" рассчитан до конца июня 2026 года. Также ранее сообщалось о том, что он является одним из трех игроков, которые могут покинуть клуб.

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Восстановившись после травмы, в этом году Рональд Араухо принял участие в двух матчах "Барселоны", помог своей команде одержать победу в Кубке Испании и завоевать Суперкубок Испании в матче с "Реалом".

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Жоан Лапорта Барселона Рональд Араухо
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Источник:
Football Espana
Опубликовал: Андрей Журба
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