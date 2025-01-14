"Барселона" лишилась ключевого защитника клуба примерно на 4 недели.

Клубный сайт сообщил, что Иньиго Мартинес в матче против "Реала" получил травму правого подколенного сухожилия и пропустит почти месяц.

Футболист утром 14 января прошёл медицинские тесты, и они подтвердили травму.

В матче Суперкубка Испании против "Реала", Мартинес отыграл 28 минут и был вынужден уйти из поля из-за травмы.

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Иньиго Мартинес сыграл в 27-ми матчах "Барселоны" во всех турнирах, практически всегда выходя в старте. Лишь в матче против "Осасуны" в Ла Лиге защитник остался на скамейке запасных.

На счету защитника 5 жёлтых карточек во всех турнирах, а также 2 гола и 2 голевые передачи.