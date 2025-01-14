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Барселона лишилась ключевого защитника клуба примерно на 4 недели
Большая потеря
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" лишилась ключевого защитника клуба примерно на 4 недели.
Клубный сайт сообщил, что Иньиго Мартинес в матче против "Реала" получил травму правого подколенного сухожилия и пропустит почти месяц.
Футболист утром 14 января прошёл медицинские тесты, и они подтвердили травму.
В матче Суперкубка Испании против "Реала", Мартинес отыграл 28 минут и был вынужден уйти из поля из-за травмы.
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Иньиго Мартинес сыграл в 27-ми матчах "Барселоны" во всех турнирах, практически всегда выходя в старте. Лишь в матче против "Осасуны" в Ла Лиге защитник остался на скамейке запасных.
На счету защитника 5 жёлтых карточек во всех турнирах, а также 2 гола и 2 голевые передачи.
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