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Центрбек Севильи арестован по подозрению в договорных матчах

Испания

Национальная полиция Испании начала расследование

Центрбек Севильи арестован по подозрению в договорных матчах

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Севильи" Кике Салас был арестован полицией по подозрению в организации незаконных азартных игр, связанных с футболом.

Национальная полиция Испании начала расследование деятельности Саласа после того, как футболист получил большое количество желтых карточек в прошлом и текущем сезонах. По данным издания El Confidencial, которые подтвердила Marca, существует подозрение, что Кике намеренно провоцировал получение желтых карточек, чтобы его близкие могли делать ставки на его отсутствие в стартовом составе следующих матчей.

Всего за последнюю четверть прошлого сезона Салас получил 7 желтых карточек в 9 играх, что вызвало подозрения. В текущем сезоне Ла Лиги ситуация повторилась: за 14 матчей Кике был удален уже трижды.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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