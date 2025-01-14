"Он лидер". Тренер Барселоны - о слухах об уходе центрбека команды этой зимой

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал слухи о возможном уходе в другой клуб этой зимой центрального защитника команды Рональда Араухо.

"Я не собираюсь разглашать то, что я с ним обсуждал. Но он игрок "Барселоны", ничего не изменилось. Мы снова увидели, насколько он хорош, когда он на поле. Он лидер, один из лучших в мире. Мы ожидаем от него самого лучшего", - сказал специалист.