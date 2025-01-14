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"Он лидер". Тренер Барселоны - о слухах об уходе центрбека команды этой зимой

Испания

Флик высказался о Рональде Араухо

"Он лидер". Тренер Барселоны - о слухах об уходе центрбека команды этой зимой

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал слухи о возможном уходе в другой клуб этой зимой центрального защитника команды Рональда Араухо.

"Я не собираюсь разглашать то, что я с ним обсуждал. Но он игрок "Барселоны", ничего не изменилось. Мы снова увидели, насколько он хорош, когда он на поле. Он лидер, один из лучших в мире. Мы ожидаем от него самого лучшего", - сказал специалист.

Добавим, что Рональд из-за травмы в текущем сезоне сыграл 1 матч, в котором отдал 1 результативную передачу.

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Барселона Рональд Араухо Ханси Флик
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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