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"Он лидер". Тренер Барселоны - о слухах об уходе центрбека команды этой зимой
Флик высказался о Рональде Араухо
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал слухи о возможном уходе в другой клуб этой зимой центрального защитника команды Рональда Араухо.
"Я не собираюсь разглашать то, что я с ним обсуждал. Но он игрок "Барселоны", ничего не изменилось. Мы снова увидели, насколько он хорош, когда он на поле. Он лидер, один из лучших в мире. Мы ожидаем от него самого лучшего", - сказал специалист.
Добавим, что Рональд из-за травмы в текущем сезоне сыграл 1 матч, в котором отдал 1 результативную передачу.
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