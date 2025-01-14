Насколько внимательно вы следили за первым кругом Ла Лиги 2024/25? Квиз от UA-Футбол

В понедельник, 13 января, завершился первый круг Ла Лиги 2024/25.

Сейчас мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за первой половиной сезона этого розыгрыша чемпионата Испании, пройдя наш квиз.

Кто сейчас является лучшим ассистентом чемпионата Испании? С каким счетом завершилось Эль-Класико? Скорее проходите квиз!