Испания
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Насколько внимательно вы следили за первым кругом Ла Лиги 2024/25? Квиз от UA-Футбол
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 13 января, завершился первый круг Ла Лиги 2024/25.
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Сейчас мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за первой половиной сезона этого розыгрыша чемпионата Испании, пройдя наш квиз.
Кто сейчас является лучшим ассистентом чемпионата Испании? С каким счетом завершилось Эль-Класико? Скорее проходите квиз!
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