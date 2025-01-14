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Насколько внимательно вы следили за первым кругом Ла Лиги 2024/25? Квиз от UA-Футбол

Испания
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Насколько внимательно вы следили за первым кругом Ла Лиги 2024/25? Квиз от UA-Футбол

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 13 января, завершился первый круг Ла Лиги 2024/25.

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Сейчас мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за первой половиной сезона этого розыгрыша чемпионата Испании, пройдя наш квиз.

Кто сейчас является лучшим ассистентом чемпионата Испании? С каким счетом завершилось Эль-Класико? Скорее проходите квиз!

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Примера Чемпионат Испании Ла Лига квиз от UA-Футбол
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