ФИФА отменила трансферный бан для одного клуба Ла Лиги - Relevo

Через сутки после того, как ФИФА наложила трансферный бан на два испанских клуба - "Райо Вальекано" и "Мальорку" - запрет для одного из них был отменен. Об этом сообщает издание Relevo.

"Райо Вальекано" больше не будет находиться под ограничениями на трансферном рынке. После успешных переговоров с ФИФА и решения всех финансовых вопросов, мадридский клуб получил разрешение на заключение новых контрактов и регистрацию игроков.

"Мальорка" еще не решила эту проблему. Как только они найдут решение, то свяжутся с ФИФА.