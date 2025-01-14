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ФИФА отменила трансферный бан для одного клуба Ла Лиги - Relevo
Победа Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press
Через сутки после того, как ФИФА наложила трансферный бан на два испанских клуба - "Райо Вальекано" и "Мальорку" - запрет для одного из них был отменен. Об этом сообщает издание Relevo.
"Райо Вальекано" больше не будет находиться под ограничениями на трансферном рынке. После успешных переговоров с ФИФА и решения всех финансовых вопросов, мадридский клуб получил разрешение на заключение новых контрактов и регистрацию игроков.
"Мальорка" еще не решила эту проблему. Как только они найдут решение, то свяжутся с ФИФА.
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