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ФИФА отменила трансферный бан для одного клуба Ла Лиги - Relevo

Испания

Победа Райо Вальекано

ФИФА отменила трансферный бан для одного клуба Ла Лиги - Relevo

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

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Через сутки после того, как ФИФА наложила трансферный бан на два испанских клуба - "Райо Вальекано" и "Мальорку" - запрет для одного из них был отменен. Об этом сообщает издание Relevo.

"Райо Вальекано" больше не будет находиться под ограничениями на трансферном рынке. После успешных переговоров с ФИФА и решения всех финансовых вопросов, мадридский клуб получил разрешение на заключение новых контрактов и регистрацию игроков.

"Мальорка" еще не решила эту проблему. Как только они найдут решение, то свяжутся с ФИФА.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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