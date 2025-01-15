Кубок короля. Оуренсе – Валенсия 0:2. Победа на классе

В первом матче 1/8 финала кубка Испании представитель третьего испанского дивизиона "Оуренсе" принимал одного из аутсайдеров Примеры - "Валенсию". Несмотря на борьбу за выживание тренер гостей Карлос Корберан выпустил фактически основной состав. Хозяева же уже прошли на предыдущей стадии "Вальядолид", одержав волевую победу.

В первом тайме шла равная борьба, которая завершилась безголевой ничьей. Второй тайм начался с автогол Кармоны. В конце матча преимущество гостей закрепил Умар Садик, арендованный у "Реал Сосьедада". "Валенсия" стала первым четвертьфиналистом кубка Испании. Своего соперника подопечные Корберана узнают позже, когда будут сыграны все матчи 1/8 финала.



1/8 финала кубка Испании. Оуренс. "Эстадио де Коуту"

Оуренсе (III) - Валенсия 0:2

Голы: Кармона, 50 (авт.), Садик, 78