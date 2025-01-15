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Кубок короля. Оуренсе – Валенсия 0:2. Победа на классе

Испания
Обновлено

"Валенсия" уверенно обыграла своего соперника в рамках 1/8 финала кубка Испании

Кубок короля. Оуренсе – Валенсия 0:2. Победа на классе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом матче 1/8 финала кубка Испании представитель третьего испанского дивизиона "Оуренсе" принимал одного из аутсайдеров Примеры - "Валенсию". Несмотря на борьбу за выживание тренер гостей Карлос Корберан выпустил фактически основной состав. Хозяева же уже прошли на предыдущей стадии "Вальядолид", одержав волевую победу.

В первом тайме шла равная борьба, которая завершилась безголевой ничьей. Второй тайм начался с автогол Кармоны. В конце матча преимущество гостей закрепил Умар Садик, арендованный у "Реал Сосьедада". "Валенсия" стала первым четвертьфиналистом кубка Испании. Своего соперника подопечные Корберана узнают позже, когда будут сыграны все матчи 1/8 финала.


1/8 финала кубка Испании. Оуренс. "Эстадио де Коуту"
Оуренсе (III) - Валенсия 0:2
Голы: Кармона, 50 (авт.), Садик, 78

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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