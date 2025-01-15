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Барселона следит за двумя голкиперами, которые в будущем могут заменить тер Штегена

Испания

Руководство клуба стремится решить этот вопрос в ближайшее время

Барселона следит за двумя голкиперами, которые в будущем могут заменить тер Штегена

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" внимательно следит за двумя голкиперами, которые в будущем могут заменить Марка-Андре тер Штегена.

Как сообщает издание El Nacional, каталонский гранд рассматривает на вратарскую позицию 25-летнего Диогу Кошту из "Порту" и его сверстника Марцина Булку из "Ниццы". В контракте португальского кипера прописаны отступные в размере около 45 миллионов евро, что делает его значительной инвестицией, но соответствует его уровню и потенциалу. Польский вратарь считается запасным вариантом, который может обойтись "Барселоне" значительно дешевле.

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Ожидается, что руководство "Барса" примет решение по вратарской позиции уже в ближайшее время, поскольку эта роль в команде требует стабильности на будущее, учитывая серьезную травму Марка-Андре тер Штегена.

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Сейчас основным голкипером "Барселоны" остается 25-летний Иньяки Пенья, который в этом сезоне провел 20 игр за клуб во всех турнирах, сохранив ворота своей команды сухими в шести поединках.

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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Андрей Журба
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