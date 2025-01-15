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Легенда Арсенала о Килиане Мбаппе: Когда ты в Реале, тебя всегда будут судить за то, чего ты не сделал
От игроков сливочных всегда ожидаешь чего-то большего, учитывая статус клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе сталкивается с немалой критикой за свою игру в "Реале". Легенда "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри также внимательно следит за выступлениями нападающего "сливочных". В интервью RMC Sport он отметил, что Мбаппе сейчас находится на правильном пути.
"С точки зрения голов, нельзя сказать, что его старт в "Реале" был плохим. Сейчас то, что он давал на протяжении всего сезона, и то, как он играл, вызывает у людей много вопросов. Играть вдевятером - это совсем другая работа. Килиан - игрок, который может играть на всех позициях, но нужно учиться и знать свою работу, а научиться играть как новый игрок, который работает в "Реале", нелегко.
Нужно время, чтобы научиться играть спиной к воротам, но ты учишься. Я могу это сказать, потому что в начале у меня это тоже не получалось. Должен быть прогресс, и Килиан способен на это. Но если бы это был кто-то другой, вы бы сказали: "Да, но он все равно забивает голы". Когда ты в "Реале", тебя всегда будут судить за то, чего ты не сделал. По моему мнению, его развитие является абсолютно нормальным. Когда ты не привык находиться в определенной ситуации, ты видишь свои слабые стороны. Раньше ты их не видел", - заявил Тьерри Анри.
Отметим, что в этом сезоне Килиан Мбаппе сыграл 27 матчей, где отметился 14 голами и 3 ассистами.
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