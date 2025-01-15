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Реал – Сельта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Испания

Реал – Сельта: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.01.25 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол

Реал – Сельта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча кубка Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После поражения в Суперкубке Испании от "Барселоны" "Реал" ожидает матч 1/8 финала Кубка короля против "Сельты". В последнее время команда из Виго является удобным соперником для мадридцев. Однако неизвестно, как подопечные Анчелотти отреагируют на фиаско в Суперкубке Испании, поэтому нас ждет интересный матч.

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Поединок 1/8 финала кубка Испании сезона 2024/2025 "Реал" - "Сельта" состоится в четверг, 16 января 2025, в 22:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале Megogo Футбол-1.

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Кубок Испании Реал (Мадрид) Сельта (Виго) Где смотреть футбол Кубок короля-2025
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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