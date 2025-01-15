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Барселона – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания
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Барселона – Бетис: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.01.25 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол

Барселона – Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" на позитивной ноте начала новый год. Команда Ханси Флика сначала разгромила "Барбастро" в рамках Кубка Испании. Далее в полуфинале Суперкубка каталонцы уверенно победили "Атлетик", но баски не реализовали ряд моментов. Финал против "Реала" стал бенефисом "сине-гранатовых", которые просто не заметили мадридскую машину. Победа в Суперкубке может дать положительный импульс к улучшению результатов после неудачных выступлений в ноябре-декабре.

"Бетис" в последнее время имеет неоднозначные результаты. Команда Мануэля Пеллегрини одержала лишь одну победу в трех последних матчах в чемпионате, уступив главному аутсайдеру турнира "Вальядолиду" 0:1 и сыграв вничью с "Райо Вальекано" 1:1. Единственным положительным результатом стала тяжелая победа над "Вильярреалом" 2:1 на выезде. А в Кубке Испании команда, хоть и с определенными трудностями, но сумела одолеть "Уэску" (1:0), до этого были побеждены "Гевора" и "Сант-Андреу". В кубке Пеллегрини делал ротацию, но в матче с "Барселоной" должны выйти сильнейшие.

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Кубок Испании. 1/8 финала
15 января, 20:00. Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" - "Бетис"
Арбитр: Лопес Мир
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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