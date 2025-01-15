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Севилья опубликовала заявление о расследовании букмекерской аферы против своего футболиста

Испания

Неприятная ситуация для нервионцев

Севилья опубликовала заявление о расследовании букмекерской аферы против своего футболиста

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера стало известно, что центральный защитник "Севильи" Кике Салас был арестован полицией по подозрению в организации незаконных азартных игр, связанных с футболом. Игрока подозревают в умышленном провоцировании получения желтых карточек в прошлом сезоне, чтобы его близкие могли делать ставки на его отсутствие в основе следующих матчей. "Севилья" не осталась без внимания этого эпизода и выпустила заявление по ситуации с защитником.

"После того, что произошло сегодня с нашим игроком Кике Саласом, клуб хотел бы официально заявить о своем полном уважении к судебному процессу, а также презумпции невиновности нашего игрока. Клуб также хотел бы заявить, что мы осуждаем любые мошеннические действия в мире спорта и, в частности, те, которые могут повлиять на честность соревнований", - говорится в сообщении "нервионцев".

По информации Marca, Кике Салас, воспользовавшись своим правом не давать показаний, передал свой мобильный телефон Национальной полиции для клонирования и впоследствии его отпустили.

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Источник:
Севілья
Опубликовал: Александр Гресь
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