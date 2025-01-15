Мадридский Атлетико заинтересован в трансфере победителя Олимпиады-2024

Кристиан Москера является одним из самых талантливых игроков молодежной академии "Валенсии". Его надежность в обороне, умение предугадывать и зрелость на поле привлекло внимание со стороны другого представителя Ла Лиги, который очень заинтересован в услугах 20-летнего защитника.

Как сообщает Fichajes, "Атлетико" готовит первое предложение, предложив "летучим мышам" за их игрока 25 млн евро. "Валенсия" переживает трудный момент в финансовом плане. Эта ситуация может способствовать переговорам, которые кажутся неизбежными. Со своей стороны, "Атлетико" стремится омолодить свою защиту и пополнить ее игроками с большим будущим. Москера идеально соответствует профилю, который нужен клубу: центральный защитник с хорошей работой с мячом, мощным телосложением и отличной способностью адаптироваться к сложным тактическим системам. В окружении игрока положительно воспринимают интерес мадридцев, поскольку это может стать качественным скачком в его карьере.

Добавим, что в этом сезоне Кристиан Москера сыграл 22 матча, однако никакими результативными действиями он не отметился.