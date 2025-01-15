Клуб Ла Лиги арендовал нападающего Браги

"Эспаньол" борется за выживание в Ла Лиге. Клуб находится в зоне вылета, и руководство каталонцев активно работает на трансферном рынке.

"Бело-синие" подписали нападающего "Браги" Роберто Фернандеса. 22-летний игрок присоединился к испанскому клубу на правах аренды, которая будет действовать до конца нынешней кампании.

Добавим, что в этом сезоне Роберто Фернандес сыграл 30 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.