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Клуб Ла Лиги арендовал нападающего Браги
Об этом говорится на сайте испанского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эспаньол" борется за выживание в Ла Лиге. Клуб находится в зоне вылета, и руководство каталонцев активно работает на трансферном рынке.
"Бело-синие" подписали нападающего "Браги" Роберто Фернандеса. 22-летний игрок присоединился к испанскому клубу на правах аренды, которая будет действовать до конца нынешней кампании.
Добавим, что в этом сезоне Роберто Фернандес сыграл 30 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.
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Источник:Еспаньйол
Опубликовал: Александр Гресь
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