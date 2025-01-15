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Клуб Ла Лиги арендовал нападающего Браги

Испания

Об этом говорится на сайте испанского клуба

Клуб Ла Лиги арендовал нападающего Браги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Эспаньол" борется за выживание в Ла Лиге. Клуб находится в зоне вылета, и руководство каталонцев активно работает на трансферном рынке.

"Бело-синие" подписали нападающего "Браги" Роберто Фернандеса. 22-летний игрок присоединился к испанскому клубу на правах аренды, которая будет действовать до конца нынешней кампании.

Добавим, что в этом сезоне Роберто Фернандес сыграл 30 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.

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Источник:
Еспаньйол
Опубликовал: Александр Гресь
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