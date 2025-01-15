Барселона уже договорилась о новом контракте со своим центрбеком, которым интересовался Ювентус

Центральный защитник Рональд Араухо продолжит свою карьеру в "Барселоне". Футболист достиг принципиального согласия на подписание нового контракта с испанским клубом. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Хотя детали нового договора еще обсуждаются, ожидается, что он будет подписан в ближайшее время.

Добавим, что Рональд из-за травмы в текущем сезоне сыграл 1 матч, в котором отдал 1 результативную передачу.