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Барселона уже договорилась о новом контракте со своим центрбеком, которым интересовался Ювентус

Испания

Детали договора еще обсуждаются

Барселона уже договорилась о новом контракте со своим центрбеком, которым интересовался Ювентус

Fabrizio Romano

Новина українською

Центральный защитник Рональд Араухо продолжит свою карьеру в "Барселоне". Футболист достиг принципиального согласия на подписание нового контракта с испанским клубом. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Хотя детали нового договора еще обсуждаются, ожидается, что он будет подписан в ближайшее время.

Добавим, что Рональд из-за травмы в текущем сезоне сыграл 1 матч, в котором отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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