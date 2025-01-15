Стало известно, когда Барселона вернется на Камп Ноу

После длительных переговоров между "Барселоной" и строительной компанией Limak, которая отвечает за реконструкцию арены "Камп Ноу", было определено два потенциальных варианта возвращения испанского клуба домой.

Как сообщает издание Relevo, предварительные прогнозы по завершению работ в декабре, феврале и марте оказались слишком оптимистичными. Однако, "Барселона" отчаянно стремится вернуться на свой домашний стадион в этом сезоне.

"Барселона" надеется вернуться на "Камп Ноу" 23 апреля, во время празднования фестиваля Сант Жорди. Эта дата была согласована со строителями, и на стадион смогут попасть около 60 000 болельщиков.