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Анчелотти высказался о трансферной политике Реала в январе

Испания

Специалист выступил на пресс-конференции

Анчелотти высказался о трансферной политике Реала в январе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал трансферную политику команды в зимнее окно.

"Мы не изменили свое мнение. Мы постоянно обсуждаем ситуацию внутри команды", - заявил специалист. "Реал Мадрид" всегда будет конкурентоспособным. Я не делюсь на публике темами, которые мы обсуждаем внутри клуба".

Добавим, что 16 января "Реал" сыграет против "Сельты" в рамках 1/8 финала Кубка Короля. Начало - в 22:30 по Киеву.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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