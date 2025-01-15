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Анчелотти: Я не поддаюсь критике

Испания

Специалист ответил на вопросы журналистов

Анчелотти: Я не поддаюсь критике

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Накануне важного матча 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты" главный тренер "Реала" Карло Анчелотти провел традиционную предматчевую пресс-конференцию.

Специалист ответил на вопрос журналиста о критике в свой адрес:

"Я не поддаюсь критике, что сегодня ты лучший в мире, а завтра наоборот. Благодаря опыту я имею необходимый баланс, чтобы понимать, кто я, и не поддаваться панике. Сегодня тебя называют лучшим, на следующий день - самым глупым. Я не считаю себя лучшим, но я не самый глупый".

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