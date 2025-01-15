Кубок короля. Команды Примеры сегодня на высоте

В первом матче игрового дня "Леганес" одержал волевую победу над "Альмерией" из Сегунды. Первыми отличились гости усилиями Альтмира, но еще в первом тайме хозяева сравняли счет, а в начале второго тайма вообще вышли вперед. В конце второго тайма "Леганес" склонил чашу весов на свою сторону. Отличились де ла Фуэнте и Гарсия.

1/8 финала кубка Испании. Альмерия. "Павер Хорс Стедиум"

Альмерия (II) – Легонес 2:3

Голы: Л. Суарес, 38, Лазаро, 52 – Альтмира, 33, де ла Фуэнте, 77, Гарсия, 87



"Понтеведра" - гроза авторитетов текущего розыгрыша кубка Испании. В предыдущих раундах команда из четвертого испанского дивизиона выбила двух представителей Примеры: "Вильярреал" и "Мальорку". "Хетафе" отличился уже на 2 минуте усилиями Родригеса. В конце первого тайма автор гола получил прямую красную карточку за грубый фол. Весь второй тайм хозяева владели инициативой, но так и не сумели хоть сравнять счет. В конце еще одно удаление получил Рико, но на итоговый результат это не повлияло.

1/8 финала кубка Испании. Понтеведра. "Эстадио Мунисиполь де Пасарон"

Понтеведра (IV) - Хетафе 0:1

Гол: Родригес, 2

Удаление: Родригес, 41, Рико, 90+2