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Кубок короля. Команды Примеры сегодня на высоте

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"Леганес" и "Хетафе" обыграли своих соперников по низшим лигам и пробились в 1/4 финала кубка Испании

Кубок короля. Команды Примеры сегодня на высоте

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом матче игрового дня "Леганес" одержал волевую победу над "Альмерией" из Сегунды. Первыми отличились гости усилиями Альтмира, но еще в первом тайме хозяева сравняли счет, а в начале второго тайма вообще вышли вперед. В конце второго тайма "Леганес" склонил чашу весов на свою сторону. Отличились де ла Фуэнте и Гарсия.

1/8 финала кубка Испании. Альмерия. "Павер Хорс Стедиум"
Альмерия (II) – Легонес 2:3
Голы: Л. Суарес, 38, Лазаро, 52 – Альтмира, 33, де ла Фуэнте, 77, Гарсия, 87


"Понтеведра" - гроза авторитетов текущего розыгрыша кубка Испании. В предыдущих раундах команда из четвертого испанского дивизиона выбила двух представителей Примеры: "Вильярреал" и "Мальорку". "Хетафе" отличился уже на 2 минуте усилиями Родригеса. В конце первого тайма автор гола получил прямую красную карточку за грубый фол. Весь второй тайм хозяева владели инициативой, но так и не сумели хоть сравнять счет. В конце еще одно удаление получил Рико, но на итоговый результат это не повлияло.

1/8 финала кубка Испании. Понтеведра. "Эстадио Мунисиполь де Пасарон"
Понтеведра (IV) - Хетафе 0:1
Гол: Родригес, 2
Удаление: Родригес, 41, Рико, 90+2

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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