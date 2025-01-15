Кубок короля. Барселона – Бетис 5:1. Каталонская машина снова набрала победное шествие

Ханси Флик решил сделать некоторую ротацию и дал возможность отдохнуть основным игрокам. Вернулся в основу "сине-гранатовых" голкипер Пенья, слева в защите появился Херард Мартин, в центре поля - де Йонг, а позицию "фальшивой девятки" закрыл Дани Ольмо. Со стартовых минут "Барселона" взяла мяч под свой контроль. И первый же опасный момент стал голевым: Гави получил пас от Ольмо и пробил мимо Вьетеса. 1:0.

Через несколько минут Дани Ольмо переиграл защитника в штрафной и пробил в правый нижний угол ворот, но Франсиско Вьетес выполнил блестящий сейв, предотвратив гол. Каталонцы продолжали нагнетать у чужих ворот. После подачи Ямаля с правого фланга Бартра чуть не срезал мяч в свои ворота. Данные Ольмо откликнулся в штрафной на передачу и пробил, но мяч попал в левую стойку и отскочил на безопасное расстояние. Достаточно быстро каталонцы удвоили счет. Кунде обыгрался с Ямалем, вышел лицом к лицу с голкипером и пробил в дальний угол. 2:0. Перед перерывом гости создали свой первый реально опасный момент. Витор Роке подхватил мяч в штрафной и быстро нанес удар по центру ворот, с ударом справился Иньяки Пенья, выдав потрясающий сейв. Уже в добавленное к первому тайма время хозяева организовали третий гол, который был очень похож на второй. Ямаль вывел на ворота Кунде, но на этот раз Жюль пробил в ближний угол. Как выяснилось впоследствии, у француза был офсайд в момент передачи.

Еще один гол каталонцев был отменен в начале второго тайма. Фрэнки де Йонг выполнил блестящую передачу в штрафную, Ламин Ямаль подхватил мяч и пробил в левый нижний угол. После просмотра ВАР арбитр зафиксировал офсайд. Прошло несколько минут и Рафинья после контратаки переиграл голкипера ударом под правую стойку. 3:0. Неприличным счет сделал Ферран Торрес, заменивший Рафинью. Он воспользовался блестящей передачей Дани Ольмо и отправил мяч в левый угол ворот. 4:0. Свой гол забил также Ямаль, до этого участвовавший в организации других председателей команды. Фермин Лопес вывел его разрезной передачей к воротам и Ламин реализовал выход с глазу на глаз. 5:0. За несколько минут до окончания матча гости получили право пробить пенальти. К мячу подошел Вито Роке, который все же обыграл Пенью. 5:1. Барселона уверенно побеждает Бетис и выходит в 1/4 финала кубка короля, а Бетис теперь может сосредоточиться на Примере и Лиге конференций.

1/8 финала кубка Испании.

Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" - "Бетис" 5:1

Голы: Гави, 3, Кунде, 27, Рафинья, 59, Ф. Торрес, 67, Ямаль, 75 - Витор Роке, 84 (пен.)



"Барселона": Пенья – Мартин, Кубарси, Араухо (Э. Гарсия, 64), Кунде – де Йонг, Педри (Пау Виктор, 72), Гави (Ф. Лопес, 72) – Рафинья (Ф. Торрес, 64), Ольма, Ямаль (Торре, 77).

"Бетис": Вьетес - Руибаль (Сабали, 21), Бартра (Льоренте, 46), Натан, Перро - Джонни, Альтимира (Флорес, 46), Иско (Лосада, 64) - Хуанми (Форнальс, 64), Родригес, Роке .



Предупреждения: Рафинья, 50, Гави, 63 – Бартра, 42, Флорес, 86